Sarah Engels nimmt für Deutschland am Eurovision Song Contest teil

Die Sängerin Sarah Engels nimmt für Deutschland an dem Musik-Wettbewerb Eurovision Song Contest teil. Sarah Engels hat den Vor-Entscheid mit ihrem Lied "Fire" gewonnen. Das ist Englisch und bedeutet auf Deutsch Feuer.

Eine junge Frau mit dunklen Haaren hält einen Pokal hoch, der wir ein Mikrofon geformt ist.
Die Musikerin Sarah Engels freut sich bei dem Vorentscheid zum Eurovision Song Contest über den Sieg. (Britta Pedersen / dpa)
Bei dem Vor-Entscheid haben insgesamt 9 Künstlerinnen und Künstler teilgenommen. Eine Jury aus 20 Ländern hat davon 3 ausgewählt. Das Publikum hat über den deutschen Beitrag abgestimmt. Das Publikum hat Sarah Engels ausgewählt.
Sarah Engels wurde 2011 durch die Fernseh-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" bekannt.
Der Eurovision Song Contest findet am 16. Mai in Wien statt. Wien ist die Haupt-Stadt von dem Land Österreich. In diesem Jahr sind nur 35 Länder dabei.
Mehrere Länder kommen nicht zu dem Musik-Wettbewerb, weil auch Land Israel mitmacht. Sie kritisieren das Verhalten von dem Land Israel im Gaza-Streifen.
Wörter-Buch

  • Eurovision Song Contest

    Der Eurovision Song Contest ist ein internationaler Musik-Wettbewerb. Oft benutzt man die Abkürzung ESC. Sängerinnen und Sänger und Musik-Gruppen aus vielen Ländern nehmen teil. Das Finale ist immer in dem Land, das im letzten Jahr gewonnen hat. Der ESC wird im Fernsehen gezeigt. Jedes Jahr schauen viele Millionen Menschen zu. Sie können mit abstimmen, welches Land gewinnen soll.

  • Boykott

    Ein Boykott ist eine Möglichkeit, Druck auszuüben. Auf andere Menschen zum Beispiel, aber auch auf Geschäfte, Unternehmen oder Staaten.

