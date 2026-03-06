Sarah Engels nimmt für Deutschland am Eurovision Song Contest teil

Die Musikerin Sarah Engels freut sich bei dem Vorentscheid zum Eurovision Song Contest über den Sieg. (Britta Pedersen / dpa)

Bei dem Vor-Entscheid haben insgesamt 9 Künstlerinnen und Künstler teilgenommen. Eine Jury aus 20 Ländern hat davon 3 ausgewählt. Das Publikum hat über den deutschen Beitrag abgestimmt. Das Publikum hat Sarah Engels ausgewählt.

Sarah Engels wurde 2011 durch die Fernseh-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" bekannt.

Der Eurovision Song Contest findet am 16. Mai in Wien statt. Wien ist die Haupt-Stadt von dem Land Österreich. In diesem Jahr sind nur 35 Länder dabei.

Mehrere Länder kommen nicht zu dem Musik-Wettbewerb, weil auch Land Israel mitmacht. Sie kritisieren das Verhalten von dem Land Israel im Gaza-Streifen.