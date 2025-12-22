Stromausfall in San Francisco: Selbstfahrende Autos sind stehen geblieben. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Tayfun Coskun)

In San Francisco hatten 130.000 Menschen zu Hause keinen Strom. Es lag wohl daran, dass es bei einer Strom-Firma gebrannt hat. Auch viele Ampeln und Straßen-Laternen haben nicht funktioniert.

Ohne den Strom konnten viele Roboter-Taxis nicht richtig fahren. Sie haben mitten auf den Straßen gestanden. Die Warn-Blinker haben geleuchtet, aber sie haben sich nicht bewegt. Hinter den Roboter-Taxis gab es Staus.

Die Roboter-Taxi-Firma sagt: Durch den Strom-Ausfall haben viele Sachen nicht richtig funktioniert. Dazu gehören zum Beispiel die Ampeln. Deswegen haben unsere Autos an Kreuzungen gestanden. Sie haben ganz lange und genau kontrolliert, ob sie weiterfahren können.

In Deutschland sind Roboter-Taxis bisher verboten.