Strom-Ausfall in San Francisco stoppt Roboter-Taxis

In der Stadt San Francisco in dem Land USA hat es einen großen Strom-Ausfall gegeben. Dadurch gab es Probleme mit Roboter-Taxis. Diese Autos fahren ohne Fahrer. Die Autos sind auf der Straße stehen geblieben.

Ein selbstfahrendes Auto bleibt im Dunkeln an einer Ampel stehen.
Stromausfall in San Francisco: Selbstfahrende Autos sind stehen geblieben. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Tayfun Coskun)
In San Francisco hatten 130.000 Menschen zu Hause keinen Strom. Es lag wohl daran, dass es bei einer Strom-Firma gebrannt hat. Auch viele Ampeln und Straßen-Laternen haben nicht funktioniert.
Ohne den Strom konnten viele Roboter-Taxis nicht richtig fahren. Sie haben mitten auf den Straßen gestanden. Die Warn-Blinker haben geleuchtet, aber sie haben sich nicht bewegt. Hinter den Roboter-Taxis gab es Staus.
Die Roboter-Taxi-Firma sagt: Durch den Strom-Ausfall haben viele Sachen nicht richtig funktioniert. Dazu gehören zum Beispiel die Ampeln. Deswegen haben unsere Autos an Kreuzungen gestanden. Sie haben ganz lange und genau kontrolliert, ob sie weiterfahren können.
In Deutschland sind Roboter-Taxis bisher verboten.
Wörter-Buch

  • Strom

    Mit Strom kann man viele Geräte betreiben: zum Beispiel Lampen, Heizungen oder Kaffee-Maschinen. Die Geräte haben einen Stecker, den man in eine Steckdose steckt. Der Strom fließt durch Leitungen in der Wand. Für Strom muss man bezahlen. Den Preis sieht man auf der Strom-Abrechnung.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

