Sahra Wagenknecht will nicht mehr Chefin von ihrer Partei sein

Sahra Wagenknecht hat ihren Rückzug vom BSW-Parteivorsitz angekündigt. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Wagenknecht sagt: Nach mir sollen der Politiker Fabio de Masi und die Politikerin Amira Mohamed Ali das BSW zusammen führen. Mohamed Ali war auch schon vorher zusammen mit Wagenknecht BSW-Vorsitzende.

Das BSW denkt jetzt über einen neuen Namen nach. BSW soll nicht mehr "Bündnis Sahra Wagenknecht" heißen. Sondern: BSW soll "Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft" heißen. Manche in der Partei sagen aber: Der Name ist zu kompliziert.

Sahra Wagenknecht war früher Politikerin in der Partei "Die Linke". Aber sie hat sich viel mit ihren Partei-Kolleginnen und Kollegen gestritten. Deswegen hat sie eine eigene Partei gegründet und nach sich benannt.

Das BSW ist in manchen Bundes-Ländern im Osten von Deutschland sehr erfolgreich. Aber bei der Bundestags-Wahl hat die Partei nicht so viele Stimmen bekommen. Das BSW ist deshalb nicht im Bundestag.