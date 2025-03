Die Sängerin von der Band Rosenstolz Anna R. ist gestorben

Die Sängerin Anna R. ist gestorben. (Patrick Pleul / dpa )

Rosenstolz war vor einigen Jahren in Deutschland sehr erfolgreich. Viele Menschen mochten die Musik. Besonders bekannt ist das Lied "Liebe ist alles". Rosenstolz war auch bekannt für das Lied "Gib mir Sonne".

Anna R. ist am Sonntag gestorben. Sie wurde in ihrer Wohnung in Berlin gefunden. Viele Menschen sind überrascht von dem plötzlichen Tod von der Sängerin. Die Polizei untersucht jetzt, warum die Sängerin gestorben ist.

Viele Menschen sind traurig, weil Anna R. tot ist. Einer von ihnen ist der Musiker Peter Plate. Peter Plate war der Musik-Partner von Anna R. bei der Gruppe Rosenstolz. Peter Plate sagt: Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten in meinem Leben. Auch viele andere Künstler haben gesagt, dass sie jetzt traurig sind.