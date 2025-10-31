Wichtiger Schritt für Reform von Rund-Funk

Die Nachrichten-Sendung Tages-Schau gehört auch zum öffentlich-rechtlichen Rund-Funk (picture alliance / epd-bild / Heike Lyding)

Das Bundes-Land Sachsen hat der Reform von dem Rund-Funk zugestimmt. Genauer gesagt: Im Landtag von Sachsen hat die Mehrheit von den Abgeordneten mit Ja gestimmt. Das ist ein großer Schritt. Denn vorher war nicht klar, ob genug Abgeordnete zustimmen würden.

Mit Sachsen haben jetzt 13 Bundes-Länder für die Reform gestimmt. 3 Bundes-Länder fehlen noch. Geplant ist, dass die Reform ab dem 1. Dezember startet.

Durch die Reform soll der Rund-Funk moderner werden. Die Rund-Funk-Sender sollen Geld sparen. Deswegen soll es weniger Radio-Sender und weniger Fernseh-Sender geben. Das heißt aber nicht, dass der Rund-Funk-Beitrag sinkt. Mit dem Beitrag wird der öffentlich-rechtliche Rund-Funk finanziert. Momentan zahlt jeder Haushalt dafür 18,36 Euro im Monat. Eine unabhängige Gruppe von Experten empfiehlt, wie hoch der Beitrag sein sollte.