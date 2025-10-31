Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Wichtiger Schritt für Reform von Rund-Funk

Der öffentlich-rechtliche Rund-Funk sind Radio und Fernsehen. Zum Beispiel die ARD, das ZDF und das Deutschland-Radio. Politiker wollen eine Reform von dem Rund-Funk. Er soll moderner werden und Geld sparen. Aber dazu müssen alle Bundes-Länder zustimmen. Ein wichtiges Bundes-Land hat jetzt zugestimmt.

Ein Smartphone mit der Tagesschau-App.
Die Nachrichten-Sendung Tages-Schau gehört auch zum öffentlich-rechtlichen Rund-Funk (picture alliance / epd-bild / Heike Lyding)
Das Bundes-Land Sachsen hat der Reform von dem Rund-Funk zugestimmt. Genauer gesagt: Im Landtag von Sachsen hat die Mehrheit von den Abgeordneten mit Ja gestimmt. Das ist ein großer Schritt. Denn vorher war nicht klar, ob genug Abgeordnete zustimmen würden.
Mit Sachsen haben jetzt 13 Bundes-Länder für die Reform gestimmt. 3 Bundes-Länder fehlen noch. Geplant ist, dass die Reform ab dem 1. Dezember startet.
Durch die Reform soll der Rund-Funk moderner werden. Die Rund-Funk-Sender sollen Geld sparen. Deswegen soll es weniger Radio-Sender und weniger Fernseh-Sender geben. Das heißt aber nicht, dass der Rund-Funk-Beitrag sinkt. Mit dem Beitrag wird der öffentlich-rechtliche Rund-Funk finanziert. Momentan zahlt jeder Haushalt dafür 18,36 Euro im Monat. Eine unabhängige Gruppe von Experten empfiehlt, wie hoch der Beitrag sein sollte.
Wörter-Buch

  • Deutschland-Radio

    Zum Deutschland-Radio gehören 3 Radio-Sender: Deutschland-Funk, Deutschland-Funk Kultur und Deutschland-Funk Nova. Es sind öffentlich-rechtliche Sender. Das heißt: Sie bekommen ihr Geld aus dem Rundfunk-Beitrag. Und sie haben einen öffentlichen Auftrag: Sie sollen die Menschen über alles Wichtige gut informieren. Die Sender vom Deutschland-Radio kann man in ganz Deutschland hören. Sie senden keine Werbung.

  • ARD

    Die ARD ist ein Fernseh-Sender. Man sagt auch "Das Erste" dazu. Die ARD ist aber auch ein Verein: In der ARD arbeiten die Fernseh- und Radio-Sender aus allen Bundes-Ländern zusammen. Diese Sender heißen zum Beispiel Westdeutscher Rundfunk (WDR), Norddeutscher Rundfunk (NDR) oder Mitteldeutscher Rundfunk (MDR). Der lange Name von der ARD ist: "Arbeits-Gemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Anstalten der Bundesrepublik Deutschland".

  • ZDF

    Das ZDF ist ein Fernseh-Sender. ZDF ist die Abkürzung für „Zweites Deutsches Fernsehen“. Es heißt so, weil es zuerst den Fernseh-Sender ARD gab. Diesen nennt man auch "Das Erste". Das ZDF gibt es seit dem Jahr 1963. Die Zentrale vom ZDF ist in der Stadt Mainz im Bundes-Land Rheinland-Pfalz.

  • öffentlich-rechtlich

    In Deutschland gibt es viele öffentlich-rechtliche Radio- und Fernseh-Sender, zum Beispiel ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Öffentlich-rechtlich bedeutet, dass die Zuschauer für die Sender Gebühren bezahlen. Andere Sender heißen Privat-Sender. Sie bekommen ihr Geld nur aus der Werbung.

