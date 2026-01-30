Nachrichten in
Sven Schulze ist neuer Minister-Präsident in Sachsen-Anhalt

Sven Schulze ist neuer Minister-Präsident von dem Bundes-Land Sachsen-Anhalt. Die Abgeordneten im Landtag haben Schulze gewählt. Bisher war Reiner Haseloff Minister-Präsident. Er ist nach 15 Jahren im Amt zurück-getreten. Beide Politiker sind von der Partei CDU.

Ein Mann im Anzug und Krawatte hat eine Urkunde in der Hand und lächelt.
Der neue Minister-Präsident von Sachsen-Anhalt ist Sven Schulze. (Imago | Jan Huebner)
Schulze war bisher Wirtschafts-Minister in Sachsen-Anhalt. Er ist auch der Chef von der CDU in Sachsen-Anhalt.
Die Regierung in Sachsen-Anhalt besteht aus den Parteien CDU, SPD und FDP. Schulze hat 2 Stimmen mehr bekommen als die Regierungs-Parteien Abgeordnete haben. Das heißt: Auch Politiker von anderen Parteien haben Schulze gewählt.
Im September ist in Sachsen-Anhalt die Landtags-Wahl. Sven Schulze ist dann der Spitzen-Kandidat für die CDU. Haseloff hat gesagt: Es ist besser, wenn Schulze einige Monate vor der Wahl als Minister-Präsident arbeiten kann. Denn dann werden die Menschen ihn bei der Wahl schon gut kennen. Die CDU hofft, dass sie dann mehr Stimmen bekommt.
Die Wahl in Sachsen-Anhalt wird von vielen Menschen in Deutschland beobachtet. Denn in Umfragen liegt die Partei AfD weit vorne. Die AfD in Sachsen-Anhalt ist rechts-extrem. Es könnte sein, dass die AfD das Bundes-Land nach der Wahl regieren kann. Es wäre das 1. Mal, dass die AfD in einer Regierung ist.
