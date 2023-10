Sacharow-Preis für Jina Mahsa Amini

Das Europa-Parlament zeichnet Jina Mahsa Amini "posthum" mit dem Sacharow-Preis aus. (picture alliance / NurPhoto / Ying Tang)

Jina Mahsa Amini wird "posthum" mit dem wichtigen Preis ausgezeichnet. Posthum ist lateinisch. Es bedeutet: nach dem Tod. Die junge Frau war im September 2022 von der sogenannten Sitten-Polizei in dem Land Iran festgenommen worden. Angeblich soll sie ihr Kopf-Tuch nicht richtig getragen haben. Das heißt: nicht alle Haare waren bedeckt. Amini war ins Koma gefallen und später gestorben. Nach ihrem Tod gingen im Iran hunderttausende Frauen und Männer auf die Straße, um gegen die Regierung zu protestieren.

Die Präsidentin von dem Europa-Parlament heißt Roberta Metsola. Sie sagt: Der Mord an Jina Mahsa Amini war ein Wende-Punkt in der Geschichte von dem Iran. Er hat Proteste von Frauen ausgelöst. Das Motto "Frauen - Leben - Freiheit" ist jetzt überall in der Welt bekannt. Es steht für Gleichheit, die Würde und die Freiheit von allen Menschen im Iran.

Der Sacharow-Preis für Menschen-Rechte wird im Dezember verliehen.