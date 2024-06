Ruth Maria Kubitschek gestorben

Ruth Maria Kubitschek (picture alliance / SvenSimon / Malte Ossowski)

Ruth Maria Kubitschek wuchs nach dem Krieg in der DDR auf. Dort spielte sie in Theater-Stücken und in Fernseh-Filmen mit. 1959 zog sie nach West-Deutschland. Bekannt wurde sie 1966 mit der Haupt-Rolle in der Serie „Melissa“. Ihre größten Erfolge hatte sie in den 80^-er Jahren mit den Fernseh-Serien "Monaco Franze" und "Kir Royal".

Ihre letzte Rolle im Fernsehen hatte Ruth Maria Kubitschek im Jahr 2013. Sie hat zuletzt in dem Land Schweiz gelebt. Dort ist sie auch gestorben. Viele Menschen aus den Bereichen Kultur und Politik haben gesagt: Sie war eine tolle Schauspielerin. Sie war in ihren Rollen immer sehr elegant. Und sie ist immer sehr bescheiden geblieben.