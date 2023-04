Untersuchungs-Haft

Wenn eine Person ein schweres Verbrechen begeht, nimmt die Polizei sie oft fest. Meistens muss sie danach in ein Gefängnis. Vorher gibt es jedoch einen Gerichts-Prozess. In dem Prozess urteilt ein Richter, wie lange die beschuldigte Person ins Gefängnis muss. Manchmal dauert es aber etwas länger, bis der Prozess stattfindet. Die Zeit zwischen der Festnahme von dem Beschuldigten und der Verkündung von dem Urteil nennt man Untersuchungs-Haft. Bis zu dem Ende von dem Prozess ist der Beschuldigte in einem Untersuchungs-Gefängnis eingesperrt. Die Untersuchungs-Haft darf in Deutschland höchstens 6 Monate dauern.