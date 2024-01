Flugzeug-Absturz über Russland

Die Über-Reste von dem Flugzeug werden jetzt untersucht. (IMAGO/ITAR-TASS)

Vor zwei Jahren hat das Land Russland das Land Ukraine angegriffen. Seitdem ist in der Ukraine Krieg. Die Länder greifen sich gegenseitig auch aus der Luft an. Und sie schießen gegenseitig Raketen ab.

Das Flugzeug ist in der russischen Region Belgorod abgeschossen worden. Diese Region ist an der Grenze zur Ukraine. Die russische Regierung sagt: Das ukrainische Militär hat die Maschine absichtlich abgeschossen. Das ist ein Verbrechen. Denn an Bord waren mehr als 70 Menschen.

Und es gibt einen schlimmen Verdacht: An Bord von der Maschine sollen ukrainische Kriegs-Gefangene gewesen sein. Russland sagt: Das Flugzeug sollte die Menschen zu einem Gefangenen-Austausch bringen.

Die Regierung von der Ukraine sagt: Ja, es sollte einen Austausch zwischen ukrainischen und russischen Gefangenen geben. Russland hat uns aber nicht gesagt, mit welcher Maschine die Gefangenen gebracht werden. Die ukrainische Regierung sagt weiter: Wenn Ukrainer bei dem Absturz gestorben sind, ist das die Schuld von Russland.

Andere Länder haben mit Entsetzen auf den Absturz reagiert. Der Vorfall soll untersucht werden. Es soll geklärt werden, wie das geschehen konnte.