Das Land Polen hat russische Drohnen abgeschossen

Dieses polnische Wohn-Haus wurde von einer russischen Drohne zerstört. (Wojtek Jargilo/PAP/dpa)

Russland führt Krieg gegen das Land Ukraine. Der Krieg dauert schon mehr als 3 Jahre. Die Ukraine ist ein Nachbar-Land von Polen. Es ist schon öfter passiert, dass russische Drohnen nach Polen geflogen sind. Aber diesmal sind die Drohnen besonders weit in das Land geflogen. Eine Drohne hat ein Wohn-Haus zerstört. Deswegen hat die polnische Armee zum ersten Mal einige von den Drohnen abgeschossen. Das heißt: Die Armee hat die Drohnen zerstört.

Die polnische Regierung sagt: Wir fühlen uns von Russland bedroht. Deswegen wollen wir mit der NATO sprechen. Die NATO ist eine Gruppe von Ländern. Die Länder beschützen sich gegenseitig, wenn ein Land angegriffen wird. Polen ist Teil von der NATO.

Viele Politikerinnen und Politiker in Europa sind schockiert über die russischen Drohnen in Polen. Sie sagen: Russland darf Polen nicht bedrohen. Die Präsidentin von der EU-Kommission heißt Ursula von der Leyen. Sie sagt: Wir werden Polen unterstützen. Es muss neue Strafen für Russland geben. Friedrich Merz ist der deutsche Bundes-Kanzler. Merz sagt: Russland gefährdet den Frieden in Europa.

Die russische Regierung sagt: Wir haben keine Drohnen nach Polen geschickt. Es gibt keine Beweise dafür, dass es russische Drohnen waren.