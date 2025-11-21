Reform von Rundfunk kommt

Zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört zum Beispiel der Fernseh-Sender ZDF. (picture alliance/dpa | Marius Becker)

Durch die Reform soll der Rundfunk moderner werden. Die Rundfunk-Sender sollen Geld sparen. Deswegen soll es weniger Radio-Sender und weniger Fernseh-Sender geben. Das heißt aber nicht, dass der Rundfunk-Beitrag sinkt. Mit dem Beitrag wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert. Momentan zahlt jeder Haushalt dafür 18,36 Euro im Monat. Eine unabhängige Gruppe von Experten empfiehlt, wie hoch der Beitrag sein sollte.

Alle 16 Bundes-Länder mussten zu der Reform von dem Rund-Funk zustimmen. Brandenburg war das letzte Bundes-Land, das zugestimmt hat. Am 1. Dezember soll die Reform starten.