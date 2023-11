Die "Springboks", wie die südafrikanische Rugby-Nationalmannschaft genannt wird, holen zum vierten Mal den WM-Titel. (AP / Pavel Golovkin)

Es ist das 1. Mal, dass ein Land die WM 4-mal gewonnen hat. Das Team aus England ist nach Südafrika und Neuseeland auf den 3. Platz gekommen. Die Welt-Meisterschaft war in dem Land Frankreich. Deutschland war bei der WM nicht dabei.

Rugby ist ein Ball-Sport, der in Deutschland nicht sehr bekannt ist. In vielen Ländern ist Rugby so beliebt wie Fußball in Deutschland. Die Engländer sagen: Wir haben Rugby erfunden.