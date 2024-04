Großbritanniens Premier Sunak will am umstrittenen Abschiebeabkommen mit Ruanda unter allen Umständen festhalten. (AP / Toby Melville)

Abschiebung bedeutet: Ausländer in ihr Heimat-Land zurück schicken. Ruanda ist ein Land in Afrika. Dorthin sollen bald alle Migrantinnen und Migranten abgeschoben werden, die ohne Erlaubnis nach Groß-Britannien kommen. Egal, aus welchem Land sie stammen. So steht es in dem neuen Gesetz. Die Menschen können in Ruanda einen Asyl-Antrag stellen. Sie dürfen nicht nach Groß-Britannien zurück.

Der Regierungs-Chef von Groß-Britannien heißt Rishi Sunak. Er hat das neue Gesetz gemacht. Er will in ein paar Wochen mit den Abschiebungen nach Ruanda starten. Sunak findet: Das Gesetz ist wichtig, damit weniger Menschen aus anderen Ländern nach Groß-Britannien kommen. Die Menschen fahren oft mit Booten über das Meer nach Groß-Britannien.

Über das Gesetz hat die Regierung lange gestritten. Flüchtlings-Organisationen sagen: Das Gesetz ist gegen die Menschen-Rechte. Sie sagen: Man darf die Menschen nicht einfach nach Ruanda bringen, wenn sie es nicht wollen.

Es gibt auch in Deutschland Parteien, die das neue Gesetz gut finden. Sie sagen: Auch in Deutschland muss es strengere Regeln für Abschiebungen geben.