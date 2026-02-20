Der Rosenmontags-Zug in der Stadt Köln. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Francesco Gianni Consentino)

Der größte Umzug war in der Stadt Köln. Dort sind mehr als 11-tausend Menschen in dem Umzug mitgelaufen oder mitgefahren. Und noch viel mehr Menschen haben zugeschaut und gefeiert - obwohl das Wetter kalt und regnerisch war.

Der Umzug in der Stadt Düsseldorf ist berühmt für seine großen Wagen. Die Figuren auf den Wagen macht der Wagen-Bauer Jacques Tilly. Er hat schon oft die Regierung von dem Land Russland kritisiert, weil Russland gegen das Land Ukraine Krieg führt. Wegen der Kritik gibt es in Russland einen Gerichts-Prozess gegen Tilly. In diesem Jahr hat Tilly sogar 3 neue Wagen über Russland gebaut. Einer davon zeigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Auf dem Wagen kämpft die Putin-Figur gegen einen Narren. Viele Zuschauer haben geklatscht, weil sie Tilly unterstützen wollten.

Einen besonderen Wagen gab es in der Stadt Bonn: Dort ist ein Inklusions-Wagen mitgefahren. Der Wagen hatte eine Hebe-Bühne. So konnten auch Rollstuhl-Fahrer bei dem Umzug mitmachen.

In der Stadt Mainz waren Menschen mit riesigen Köpfen aus Pappmaché beim Umzug dabei. Sie heißen "Schwellköpp", also "geschwollene Köpfe". In Mainz sagt man nicht Karneval, sondern Fastnacht. An einigen anderen Orten heißt es Fasching.