Nachrichten in
Einfacher Sprache


Regen und gute Laune bei Rosenmontags-Umzügen

Am Rosen-Montag ist der Höhepunkt von dem Karneval. Es gibt große Straßen-Umzüge mit bunten Wagen. Auch in diesem Jahr haben viele Menschen gefeiert.

Audio herunterladen
Ein kostümierter Mann hat Süßigkeiten gefangen.
Der Rosenmontags-Zug in der Stadt Köln. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Francesco Gianni Consentino)
Der größte Umzug war in der Stadt Köln. Dort sind mehr als 11-tausend Menschen in dem Umzug mitgelaufen oder mitgefahren. Und noch viel mehr Menschen haben zugeschaut und gefeiert - obwohl das Wetter kalt und regnerisch war.
Der Umzug in der Stadt Düsseldorf ist berühmt für seine großen Wagen. Die Figuren auf den Wagen macht der Wagen-Bauer Jacques Tilly. Er hat schon oft die Regierung von dem Land Russland kritisiert, weil Russland gegen das Land Ukraine Krieg führt. Wegen der Kritik gibt es in Russland einen Gerichts-Prozess gegen Tilly. In diesem Jahr hat Tilly sogar 3 neue Wagen über Russland gebaut. Einer davon zeigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Auf dem Wagen kämpft die Putin-Figur gegen einen Narren. Viele Zuschauer haben geklatscht, weil sie Tilly unterstützen wollten.
Einen besonderen Wagen gab es in der Stadt Bonn: Dort ist ein Inklusions-Wagen mitgefahren. Der Wagen hatte eine Hebe-Bühne. So konnten auch Rollstuhl-Fahrer bei dem Umzug mitmachen.
In der Stadt Mainz waren Menschen mit riesigen Köpfen aus Pappmaché beim Umzug dabei. Sie heißen "Schwellköpp", also "geschwollene Köpfe". In Mainz sagt man nicht Karneval, sondern Fastnacht. An einigen anderen Orten heißt es Fasching.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Karneval

    Karneval ist ein Fest. Karneval wird jedes Jahr im Februar oder im März gefeiert. Auf einer Karnevals-Feier sind die Menschen verkleidet. Andere Worte für Karneval sind Fasching und Fastnacht. In manchen Städten gibt es Karnevals-Umzüge. Dabei fahren bunt geschmückte Wagen durch die Straßen. Die Menschen feiern, dass der Winter zu Ende geht. Früher haben die Menschen kurz vor der christlichen Fasten-Zeit noch schnell ihr Essen verbraucht und gefeiert.

  • Rosen-Montag

    Der Rosen-Montag ist der zweitletzte Tag der Karnevals-Zeit. Am Rosen-Montag gibt es immer die meisten Karnevals-Umzüge. Die größten Karnevals-Umzüge finden in den Städten Köln, Düsseldorf und Mainz statt.

  • Köln

    Köln ist die größte Stadt in dem Bundes-Land Nordrhein-Westfalen. In Köln steht die berühmteste Kirche in Deutschland: der Kölner Dom. Köln liegt an dem Fluss Rhein.

  • Düsseldorf

    Düsseldorf ist eine Groß-Stadt im Westen von Deutschland. Sie liegt am Fluss Rhein. Düsseldorf ist die Haupt-Stadt von dem Bundes-Land Nordrhein-Westfalen.

zum Wörter-Buch