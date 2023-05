Der Fußball-Spieler Christiano Ronaldo in dem Land Saudi-Arabien. (Amr Nabil / AP / dpa / Amr Nabil)

Das hat die Zeitung "Forbes" ausgerechnet. Ronaldo hat in einem Jahr mehr als 123 Millionen Euro bekommen. Die Menschen in Deutschland verdienen im Durchschnitt ungefähr 39.600 Euro im Jahr. Das heißt: Jemand müsste mehr als 3.000 Jahre arbeiten, um so viel zu verdienen wie Ronaldo in einem Jahr.

Ronaldo ist 38 Jahre alt. Er kommt aus dem Land Portugal. Ronaldo spielt für einen Fußball-Verein in dem Land Saudi-Arabien. Dort bekommt er sehr viel Geld. Er verdient auch noch mit anderen Geschäften. Ronaldo macht zum Beispiel auch Werbung.

Der Fußball-Spieler Lionel Messi hat fast 118 Millionen Euro in einem Jahr verdient. Er liegt auf Platz 2. Auf Platz 3 ist der Fußballer Kylian Mbappé. Er hat fast 109 Millionen Euro bekommen.