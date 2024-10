So sieht das von dem Roboter gemalte Bild aus. (Ai-Da Robot Studio/PA Media/dpa)

Der Roboter hat einen wichtigen Wissenschaftler gemalt. Der Wissenschaftler heißt Alan Turing. Alan Turing hat bei der Erfindung von modernen Computern geholfen.

Das von dem Roboter gemalte Bild wird im Internet verkauft. Es wird bei einer Auktion verkauft. Auktion heißt: das Bild wird versteigert. Das geht so: wer das Bild kaufen will, bietet dafür Geld. Wer am Ende am meisten Geld bietet, bekommt das Bild.

Wahrscheinlich wird das Bild für viel Geld verkauft - weil es von einem Roboter gemalt wurde. Das hat es so noch nie gegeben. Es könnte zwischen 120.000 Euro und 180.000 Euro wert sein.