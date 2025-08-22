Wett-Kämpfe für menschen-ähnliche Roboter

Bei dem Fußball-Spiel von den humanoiden Robotern sind einige Roboter gestürzt. (IMAGO / Kyodo News / IMAGO)

Roboter, die auf 2 Beinen laufen, heißen humanoide Roboter. Sie sind besonders schwer zu bauen. Manche von ihnen sind so groß wie Erwachsene. Andere sind so groß wie Kinder.

Die Roboter laufen Wett-Rennen oder sie boxen. Sie machen den Sport Kung Fu oder tanzen. Es gibt in China aber auch Wett-Kämpfe im Putzen oder im Musik-Spielen. Am Ende soll sich zeigen, welche die besten Roboter sind. Und die Entwickler wollen wissen: Wie kann man Roboter noch besser machen?

Das ist auch nötig. Beim Fußball-Turnier sind zum Beispiel viele Roboter gestolpert und hingefallen.