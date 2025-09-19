Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Filme-Macher Robert Redford ist tot

Robert Redford war ein bekannter Schauspieler aus dem Land USA. Er war auch ein erfolgreicher Regisseur und Produzent von Filmen. Jetzt ist er mit 89 Jahren gestorben.

Audio herunterladen
Ein älterer Mann mit weißem Hemd.
Robert Redford (VALERY HACHE / AFP)
Robert Redford hat in vielen bekannten Filmen mitgespielt: zum Beispiel in "Der Clou", "Die Un-Bestechlichen", "Jenseits von Afrika" und "Der Pferde-Flüsterer". Sein 1. Film als Regisseur hieß "Eine ganz normale Familie". Dafür hat er 1981 einen Oscar gewonnen. Außerdem hat er einen Ehren-Oscar für sein Lebens-Werk bekommen.
Robert Redford hat sich immer sehr für die Kunst eingesetzt. Er hat das "Sundance Institute" gegründet. Dieses Institut organisiert das Sundance-Festival. Dort werden kleinere Filme gezeigt, die nicht von den großen Film-Studios in Hollywood gemacht werden.
Viele andere Schauspielerinnen und Schauspieler haben die Leistungen von Robert Redford gelobt und gewürdigt. Auch der Präsident von den USA, Donald Trump, hat an ihn erinnert. Das hat viele Menschen überrascht. Denn Robert Redford hat die Politik von Donald Trump immer kritisiert.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Regisseur oder Regisseurin

    Ein Regisseur ist ein Filme-Macher. Er ist sehr wichtig, wenn ein Film gedreht wird. Der Regisseur sagt den Schau-Spielern, was sie tun sollen. Er sagt dem Kamera-Mann, was er aufnehmen soll. Man sagt: Ein Regisseur führt Regie. Es gibt auch Regisseure bei Opern und bei Theater-Stücken.

  • Oscar

    Die Oscars sind die berühmtesten Film-Preise der Welt. Sie werden jedes Jahr verliehen. Die amerikanische Akademie der Film-Kunst entscheidet, wer die Preise gewinnt. Die Akademie ist eine Gruppe von Menschen, die sich beruflich mit Filmen beschäftigen – also von Schauspielern, Filme-Machern, Film-Musikern und vielen anderen. Die Oscars werden immer in Hollywood vergeben. Hollywood gehört zu der großen Stadt Los Angeles in dem Land USA. Der Oscar ist eine goldene Figur.

  • Film-Festival

    Bei einem Film-Festival kann man viele Kino-Filme sehen. Oft gibt es einen Wettbewerb: Der beste Film bekommt dann einen Preis. Festivals zeigen viele neue Filme. Wenn ein Film zum 1. Mal gezeigt wird, sagt man: Der Film hat Premiere.

  • Präsident oder Präsidentin

    Der Präsident ist der Staats-Chef von einem Land. In vielen Ländern ist der Präsident der mächtigste Politiker. Das ist zum Beispiel in den USA und in Frankreich so. Aber in Deutschland und in anderen Ländern hat der Regierungs-Chef mehr Macht als der Präsident.

zum Wörter-Buch