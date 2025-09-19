Robert Redford (VALERY HACHE / AFP)

Robert Redford hat in vielen bekannten Filmen mitgespielt: zum Beispiel in "Der Clou", "Die Un-Bestechlichen", "Jenseits von Afrika" und "Der Pferde-Flüsterer". Sein 1. Film als Regisseur hieß "Eine ganz normale Familie". Dafür hat er 1981 einen Oscar gewonnen. Außerdem hat er einen Ehren-Oscar für sein Lebens-Werk bekommen.

Robert Redford hat sich immer sehr für die Kunst eingesetzt. Er hat das "Sundance Institute" gegründet. Dieses Institut organisiert das Sundance-Festival. Dort werden kleinere Filme gezeigt, die nicht von den großen Film-Studios in Hollywood gemacht werden.

Viele andere Schauspielerinnen und Schauspieler haben die Leistungen von Robert Redford gelobt und gewürdigt. Auch der Präsident von den USA, Donald Trump, hat an ihn erinnert. Das hat viele Menschen überrascht. Denn Robert Redford hat die Politik von Donald Trump immer kritisiert.