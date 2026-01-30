Nachrichten in
Robbie Williams hat mehr Nummer-1-Alben als die Beatles

Robbie Williams ist ein sehr berühmter Sänger aus dem Land Groß-Britannien. Er hat mehr Nummer-1-Alben als die Musik-Gruppe The Beatles. Das hat sonst noch niemand geschafft.

Robbie Williams steht auf einer Bühne und breitet die Arme aus.
Robbie Williams hat so viele Nummer-1-Alben wie bisher niemand. (picture alliance / KEYSTONE / Michael Buholzer)
Mit seinem neuen Album ist Robbie Williams zum 16. Mal auf dem 1. Platz der Charts in Groß-Britannien. Die Charts sind eine Liste. Auf dem 1. Platz ist das Album, das am häufigsten verkauft wurde.
Robbie Williams wurde als junger Mann mit der Musik-Gruppe Take That berühmt. Vor knapp 30 Jahren hat er sein 1. eigenes Album veröffentlicht. Es war auf dem 1. Platz. Seitdem hat das mit fast jedem neuen Album geklappt. Nur ein Mal war ein Album von ihm nur auf dem 2. Platz. Heute ist Robbie Williams 51 Jahre alt.
Bisher hatte die Band Beatles den Rekord. Die Beatles hatten 15 Nummer-1-Alben. Die Beatles gab es aber auch nur 10 Jahre: von 1960 bis 1970.
Wörter-Buch

  • Groß-Britannien

    Groß-Britannien wird ein Land in Europa genannt. Eigentlich heißt das Land "Vereinigtes König-Reich von Groß-Britannien und Nord-Irland". Es ist ein Staat auf den Britischen Inseln. Sie liegen in der Nord-See. Die größte Insel heißt Groß-Britannien. Weitere Inseln heißen Irland, Shetland oder Isle of Man. Das Vereinigte König-Reich besteht aus mehreren Landes-Teilen. Sie heißen England, Schottland, Wales und Nord-Irland. Die Bewohner nennt man Briten. Sie sprechen Englisch. Die Haupt-Stadt ist London.

  • Charts

    Charts ist ein englisches Wort für Hit-Listen. In den Musik-Charts kann man zum Beispiel sehen, welche CDs und welche Lieder am erfolgreichsten sind. Die Musik-Firmen zählen genau, wie viele CDs sie verkaufen. Jede Woche gibt es dann neue Charts. Viele Menschen kaufen ihre Musik auch im Internet. Auch dafür gibt es Charts.

  • Band

    Eine Band ist eine kleine Gruppe von Menschen, die Musik machen. Es gibt meistens eine Sängerin oder einen Sänger. Die Musiker spielen auf Instrumenten, zum Beispiel auf Gitarren oder auf dem Schlagzeug. Sie machen unter anderem Pop, Jazz oder Rock. Das sind Musik-Arten. Es gibt viele unterschiedliche Musik-Arten. Das Wort "Band" kommt aus dem Englischen. Darum spricht man es auch englisch aus, es klingt dann wie "Bänd".

