Robbie Williams hat mehr Nummer-1-Alben als die Beatles

Mit seinem neuen Album ist Robbie Williams zum 16. Mal auf dem 1. Platz der Charts in Groß-Britannien. Die Charts sind eine Liste. Auf dem 1. Platz ist das Album, das am häufigsten verkauft wurde.
Robbie Williams wurde als junger Mann mit der Musik-Gruppe Take That berühmt. Vor knapp 30 Jahren hat er sein 1. eigenes Album veröffentlicht. Es war auf dem 1. Platz. Seitdem hat das mit fast jedem neuen Album geklappt. Nur ein Mal war ein Album von ihm nur auf dem 2. Platz. Heute ist Robbie Williams 51 Jahre alt.
Bisher hatte die Band Beatles den Rekord. Die Beatles hatten 15 Nummer-1-Alben. Die Beatles gab es aber auch nur 10 Jahre: von 1960 bis 1970.