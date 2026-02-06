Frühere Bundestags-Präsidentin Rita Süssmuth gestorben

Rita Süssmuth ist gestorben. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Die aktuelle Bundestags-Präsidentin heißt Julia Klöckner. Sie hat gesagt: Rita Süssmuth war eine der wichtigsten Politikerinnen in der Bundes-Republik.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat gesagt: Rita Süssmuth war eine Kämpferin für Gleich-Berechtigung und für die moderne Gesellschaft.

Rita Süssmuth wurde 1985 Ministerin für Jugend, Familie und Gesundheit. Ab 1986 kümmerte sie sich zusätzlich auch um Frauen. Das war das 1. Mal, dass es eine Bundes-Frauenministerin gab. Von 1988 bis 1998 war sie Bundestags-Präsidentin. Vor ihr gab es nur eine andere Frau in diesem Amt.