Frühere Bundestags-Präsidentin Rita Süssmuth gestorben

Rita Süssmuth war eine Politikerin von der Partei CDU. Sie war Bundestags-Präsidentin und die 1. Bundes-Ministerin für Frauen. Jetzt ist Rita Süssmuth mit 88 Jahren gestorben.

Das Bild zeigt die frühere Bundestags-Präsidentin Rita Süssmuth. Sie schaut freundlich in die Kamera.
Rita Süssmuth ist gestorben. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)
Die aktuelle Bundestags-Präsidentin heißt Julia Klöckner. Sie hat gesagt: Rita Süssmuth war eine der wichtigsten Politikerinnen in der Bundes-Republik.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat gesagt: Rita Süssmuth war eine Kämpferin für Gleich-Berechtigung und für die moderne Gesellschaft.
Rita Süssmuth wurde 1985 Ministerin für Jugend, Familie und Gesundheit. Ab 1986 kümmerte sie sich zusätzlich auch um Frauen. Das war das 1. Mal, dass es eine Bundes-Frauenministerin gab. Von 1988 bis 1998 war sie Bundestags-Präsidentin. Vor ihr gab es nur eine andere Frau in diesem Amt.
Wörter-Buch

  • Bundestags-Präsident oder Bundestags-Präsidentin

    Der Bundestags-Präsident oder die Bundestags-Präsidentin leitet die Sitzungen im Bundestag. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe in der Demokratie. Bundestags-Präsident ist das zweit-höchste Amt im deutschen Staat: Höher steht nur der Bundes-Präsident.

  • Ministerin oder Minister

    Minister und Ministerinnen sind die Mitglieder der Regierung. Jeder Minister hat bestimmte Themen, für die er zuständig ist: Zum Beispiel Bildung, Umwelt, Soziales oder Außenpolitik.

  • CDU

    Die CDU ist eine große deutsche Partei. Die Abkürzung steht für: Christlich-Demokratische Union Deutschlands. Die CDU gibt es in allen Bundes-Ländern außer in Bayern. Dort gibt es die Partei CSU. CDU und CSU arbeiten in der Bundes-Politik zusammen. Beide zusammen nennt man auch die Union.

