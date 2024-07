Rettungs-Wagen brauchen oft viel zu lange zum Unfall-Ort. (Dominik Totaro / dpa / Dominik Totaro)

Der Rundfunk-Sender SWR hat bei Rettungs-Diensten in Deutschland nachgefragt. Das Ergebnis war: In einigen Regionen ist der Rettungs-Wagen tatsächlich in 8 Minuten da. In vielen Regionen braucht der Rettungs-Wagen aber viel länger. Das ist schlecht.

Denn wenn jemand zum Beispiel einen Herz-Infarkt hat, braucht er schnell Hilfe. Im Rettungs-Wagen sitzen Ärzte oder Sanitäter. Sie können ein Medikament geben oder einen Menschen wieder-beleben. Wenn ein Rettungs-Wagen zu lange braucht, können Menschen sterben.

Die Bundes-Regierung will die Notfall-Versorgung ändern. Sie will, dass die Rettungs-Dienste weniger Arbeit haben und dadurch schneller werden können. So sollen sich die Rettungs-Dienste und die Not-Aufnahmen in den Kranken-Häusern besser absprechen. Ein Rettungs-Wagen soll dann nur noch losfahren, wenn jemand wirklich ins Kranken-Haus muss.