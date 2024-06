Bundes-Regierung beschließt Renten-Reform

Die Bundes-Regierung will die Rente reformieren. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann )

Es geht um 2 Ziele: Bis zum Jahr 2039 solle jeder mindestens 48 Prozent von seinem durchschnittlichen Lohn als Rente bekommen. Zum Beispiel: Wenn jemand 1.000 Euro verdient hat, soll er mindestens 480 Euro Rente bekommen. Außerdem soll für die künftigen Rentnerinnen und Rentner gespart werden. Das Geld soll aus Gewinnen von Aktien-Geschäften kommen.

Die Reform ist nötig, weil in den nächsten Jahren sehr viele Menschen in Rente gehen. Schon jetzt ist es so, dass immer mehr Menschen von ihrer Rente nicht gut leben können.

Es gibt auch Kritik an der Renten-Reform: Die Arbeit-Geber sagen: Junge Menschen müssen in Zukunft zu viel in die Renten-Kasse zahlen. Sozial-Verbände meinen: Die Renten-Reform verhindert keine Alters-Armut.

Der Bundestag muss noch über die Renten-Reform entscheiden. Vielleicht gibt es noch Änderungen an der Reform.