Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Renten-Gesetz im Bundestag beschlossen

In der Bundes-Regierung hat es zuletzt lange Diskussionen über die Rente gegeben. Vor allem in den Parteien CDU und CSU gab es viel Kritik an den neuen Renten-Plänen. Jetzt hat der Bundestag das Renten-Gesetz aber beschlossen.

SPD-Chef Lars Klingbeil und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Bundestag. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)
Eine Mehrheit von Abgeordneten aus CDU, CSU und SPD haben für das Gesetz gestimmt. Damit ist dieser Streit in der Koalition beendet.
Das Gesetz sieht vor: Die Renten werden weiter steigen. Außerdem sollen manche Eltern eine höhere Rente bekommen, weil sie ihre Kinder betreut haben. Und Rentner, die noch weiter arbeiten wollen, müssen teilweise keine Steuern darauf zahlen.
Fach-Leute sagen: Das alles ist viel zu teuer für den Staat. Denn es gibt immer mehr Rentner und Rentnerinnen. Aber es gibt immer weniger Arbeit-Nehmer und Arbeit-Nehmerinnen. Vor allem von den Arbeit-Nehmern kommt das Geld, von dem die Renten bezahlt werden.
Vor allem junge Menschen in den Parteien CDU und CSU haben gesagt: Wenn Arbeit-Nehmer in der Zukunft noch mehr für die Renten bezahlen müssen, ist das für die jungen Menschen nicht gerecht. Andere Politiker sagen: Auch die jungen Menschen werden alt und brauchen dann genug Rente.

Wörter-Buch

  • Rente

    Rente ist das Geld, das ältere Menschen bekommen, wenn sie nicht mehr arbeiten. Das Geld bekommen sie von der Deutschen Rentenversicherung. Alle Menschen, die arbeiten, müssen dafür Beiträge an die Deutsche Rentenversicherung zahlen. Die meisten Menschen gehen heute mit 65 Jahren in Rente. Bald sollen aber alle bis 67 arbeiten müssen.

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

  • CDU

    Die CDU ist eine große deutsche Partei. Die Abkürzung steht für: Christlich-Demokratische Union Deutschlands. Die CDU gibt es in allen Bundes-Ländern außer in Bayern. Dort gibt es die Partei CSU. CDU und CSU arbeiten in der Bundes-Politik zusammen. Beide zusammen nennt man auch die Union.

  • CSU

    Die CSU ist eine deutsche Partei. Ihr langer Name ist: Christlich-Soziale Union. Die CSU kann man nur in dem Bundes-Land Bayern wählen. Im Rest von Deutschland arbeitet sie mit der Partei CDU zusammen. Beide zusammen nennt man "die Union".

  • Bundestag

    Im Bundestag arbeiten Abgeordnete. Es sind Frauen und Männer. Die meisten von ihnen sind in Parteien. Die Abgeordneten treffen für alle anderen Menschen in Deutschland Entscheidungen. Sie bestimmen die Gesetze in Deutschland. Alle 4 Jahre können die Bürger entscheiden, welche Abgeordneten in den Bundestag kommen. Das ist die Bundestags-Wahl.

