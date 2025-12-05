SPD-Chef Lars Klingbeil und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Bundestag. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Eine Mehrheit von Abgeordneten aus CDU, CSU und SPD haben für das Gesetz gestimmt. Damit ist dieser Streit in der Koalition beendet.

Das Gesetz sieht vor: Die Renten werden weiter steigen. Außerdem sollen manche Eltern eine höhere Rente bekommen, weil sie ihre Kinder betreut haben. Und Rentner, die noch weiter arbeiten wollen, müssen teilweise keine Steuern darauf zahlen.

Fach-Leute sagen: Das alles ist viel zu teuer für den Staat. Denn es gibt immer mehr Rentner und Rentnerinnen. Aber es gibt immer weniger Arbeit-Nehmer und Arbeit-Nehmerinnen. Vor allem von den Arbeit-Nehmern kommt das Geld, von dem die Renten bezahlt werden.

Vor allem junge Menschen in den Parteien CDU und CSU haben gesagt: Wenn Arbeit-Nehmer in der Zukunft noch mehr für die Renten bezahlen müssen, ist das für die jungen Menschen nicht gerecht. Andere Politiker sagen: Auch die jungen Menschen werden alt und brauchen dann genug Rente.