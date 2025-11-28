Bundes-Regierung bleibt bei ihren Plänen für die Rente

Drei Rentner sitzen auf einer Bank an einer See-Brücke. Die Regierung streitet über die Änderung von den Renten. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Und Fach-Leute sagen: Die Pläne von der Regierung sind nicht gut. Sie kosten viel zu viel Geld. Rente bekommen vor allem ältere Menschen, die nicht mehr arbeiten. Die Renten werden von allen Menschen bezahlt, die arbeiten.

Das Problem ist: Es gibt immer mehr Rentner und Rentnerinnen und immer weniger arbeitende Menschen. Fach-Leute aus der Wirtschaft sagen: Wir brauchen einen besseren Plan für die Finanzierung von der Rente. Wenn weniger Menschen Geld in die Renten-Kasse einzahlen, muss der Staat mehr eigenes Geld zahlen. Dann hat der Staat weniger Geld für andere Aufgaben.

Auch viele junge Politiker von den Koalitions-Parteien CDU und CSU kritisieren die Pläne. Sie haben gedroht: Vielleicht stimmen wir im Bundestag gegen die Renten-Pläne.

Deshalb haben die wichtigsten Politiker und Politikerinnen von der Regierung noch mal verhandelt. Sie haben entschieden: Unser Gesetz-Entwurf bleibt so, wie er ist. Aber wir versprechen: Im nächsten Jahr gibt es große Änderungen bei der Rente. Dafür sollen Fach-Leute jetzt Ideen entwickeln.