Deutsche Renn-Rodler bei Europa-Meisterschaften erfolgreich

Freuen sich über ihren EM-Titel: Tobias Wendl und Tobias Arlt. (IMAGO / Michael Kristen / IMAGO / kristen-images.com / Michael Kristen)

Die Europa-Meisterschaften waren in der Stadt Oberhof im Bundes-Land Thüringen. Es gab 5 Wettkämpfe. Im Ein-Sitzer fahren die Männer und Frauen alleine. Im Doppel-Sitzer sitzen jeweils zwei Männer oder zwei Frauen auf dem Schlitten. Und bei der Team-Staffel fahren die Mannschaften hintereinander.

Die deutschen Renn-Rodler haben 4 von den 5 Wettkämpfen gewonnen. Nur im Ein-Sitzer der Männer hat ein Österreicher gewonnen. Die deutschen Gewinner heißen: Merle Fräbel im Ein-Sitzer der Frauen, Tobias Wendl und Tobias Arlt im Doppel-Sitzer der Männer und Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal im Doppel-Sitzer der Frauen. Außerdem hat die deutsche Team-Staffel gewonnen.

Die deutschen Renn-Rodler hoffen jetzt auf viele Medaillen bei den Olympischen Winter-Spielen im Februar.