Nachrichten in
Einfacher Sprache


Deutsche Renn-Rodler bei Europa-Meisterschaften erfolgreich

Die deutschen Renn-Rodler waren bei den Europa-Meisterschaften sehr erfolgreich. Sie haben 4 Gold-Medaillen gewonnen. Beim Renn-Rodeln fahren die Sportler mit einem flachen Schlitten einen Eis-Kanal hinunter.

Die Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt stehen nebeneinander und freuen sich über ihren EM-Titel.
Freuen sich über ihren EM-Titel: Tobias Wendl und Tobias Arlt. (IMAGO / Michael Kristen / IMAGO / kristen-images.com / Michael Kristen)
Die Europa-Meisterschaften waren in der Stadt Oberhof im Bundes-Land Thüringen. Es gab 5 Wettkämpfe. Im Ein-Sitzer fahren die Männer und Frauen alleine. Im Doppel-Sitzer sitzen jeweils zwei Männer oder zwei Frauen auf dem Schlitten. Und bei der Team-Staffel fahren die Mannschaften hintereinander.
Die deutschen Renn-Rodler haben 4 von den 5 Wettkämpfen gewonnen. Nur im Ein-Sitzer der Männer hat ein Österreicher gewonnen. Die deutschen Gewinner heißen: Merle Fräbel im Ein-Sitzer der Frauen, Tobias Wendl und Tobias Arlt im Doppel-Sitzer der Männer und Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal im Doppel-Sitzer der Frauen. Außerdem hat die deutsche Team-Staffel gewonnen.
Die deutschen Renn-Rodler hoffen jetzt auf viele Medaillen bei den Olympischen Winter-Spielen im Februar.
Wörter-Buch

  • Olympische Winter-Spiele

    Die Olympischen Spiele sind der größte Sport-Wettkampf der Welt. Es gibt Winter- und Sommer-Spiele. Olympische Winter-Spiele gibt es alle 4 Jahre. Sie sind jedesmal in einer anderen Stadt auf der Welt. Mitmachen dürfen nur die besten Sportler aus aller Welt.

  • Europa-Meisterschaft

    In vielen Sport-Arten gibt es eine Europa-Meisterschaft. Das ist ein Wettbewerb für Mannschaften aus den Ländern von Europa. Das kurze Wort für Europa-Meisterschaft ist EM. Der Gewinner wird Europa-Meister. Besonders bekannte Europa-Meisterschaften gibt es im Fußball, Handball oder auch Basketball.

  • Thüringen

    Thüringen ist ein deutsches Bundes-Land. Es liegt in der Mitte von Deutschland, etwas im Osten. Die Hauptstadt von Thüringen heißt Erfurt. Eine andere große Stadt in Thüringen ist Jena.

