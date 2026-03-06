Neues Bild von Rembrandt entdeckt

Fachleute haben dieses Bild untersucht. Sie sagen: Das ist ein echtes Bild von dem Maler Rembrandt. (- / Rijksmuseum / dpa / -)

Fachleute in den Niederlanden haben 2 Jahre mit Computern die Farbe und die Mal-Technik von dem Bild untersucht. Sie sind sicher: Rembrandt hat das Bild im Jahr 1633 gemalt.

Die Besitzer haben das Bild vor 60 Jahren gekauft. Damals haben Fachleute gesagt: Das Bild ist nicht von Rembrandt. Mit neuen Untersuchungs-Methoden haben Fachleute jetzt festgestellt: Es ist ein echtes Bild von Rembrandt.

Die Besitzer haben das Bild einem Museum in der Stadt Amsterdam gegeben. Dort können jetzt Besucher das Bild ansehen.