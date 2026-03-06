Nachrichten in
Einfacher Sprache


Neues Bild von Rembrandt entdeckt

Rembrandt war ein sehr berühmter Maler aus den Niederlanden. Er hat vor 500 Jahren gelebt. Bilder von Rembrandt kosten heute viele Millionen Euro. Jetzt haben Fachleute ein neues Bild von Rembrandt entdeckt.

Das Foto zeigt einen Teil von dem neuen Rembrandt-Bild.
Fachleute haben dieses Bild untersucht. Sie sagen: Das ist ein echtes Bild von dem Maler Rembrandt. (- / Rijksmuseum / dpa / -)
Fachleute in den Niederlanden haben 2 Jahre mit Computern die Farbe und die Mal-Technik von dem Bild untersucht. Sie sind sicher: Rembrandt hat das Bild im Jahr 1633 gemalt.
Die Besitzer haben das Bild vor 60 Jahren gekauft. Damals haben Fachleute gesagt: Das Bild ist nicht von Rembrandt. Mit neuen Untersuchungs-Methoden haben Fachleute jetzt festgestellt: Es ist ein echtes Bild von Rembrandt.
Die Besitzer haben das Bild einem Museum in der Stadt Amsterdam gegeben. Dort können jetzt Besucher das Bild ansehen.
Wörter-Buch

  • Niederlande

    Das Land Niederlande ist ein Nachbar-Land von Deutschland. Die meisten Menschen in den Niederlanden sprechen Niederländisch. Die Niederlande gehören wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union. Man sagt auch oft Holland, wenn man die Niederlande meint. Holland ist aber eigentlich nur ein Teil der Niederlande.

zum Wörter-Buch