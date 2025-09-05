Neuer Transfer-Rekord im Fußball

Die Vereine haben insgesamt 12 Tausend neue Spieler gekauft. Auch das ist ein Rekord. Das steht in einem Bericht von dem Welt-Fußball-Verband FIFA.
Vereine aus England haben am meisten Geld bezahlt. Sie haben auch viele Spieler aus der Bundes-Liga gekauft.
Der Verein Newcastle United hat zum Beispiel den Stürmer Nick Woltemade gekauft. Newcastle hat für Woltemade 90 Millionen Euro an den Verein VfB Stuttgart bezahlt.
Auch im Frauen-Fußball gab es im Sommer Transfer-Rekorde. DIe Vereine haben 10,5 Millionen Euro für neue Spielerinnen ausgegeben.
Einige Fans finden die neuen Rekorde nicht gut. Sie sagen: Das viele Geld macht den Fußball kaputt.