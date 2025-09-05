Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Neuer Transfer-Rekord im Fußball

Im Fußball gibt es einen Transfer-Rekord. Die Vereine haben im Sommer so viel Geld ausgegeben wie noch nie. Für neue Spieler haben sie 8,3 Milliarden Euro bezahlt - ausgeschrieben ist das diese Zahl: 8.300.000.000.

Audio herunterladen
Die Spieler vom Fußball-Verein Manchester United jubeln.
Fußball-Vereine wie Manchester United aus England geben viel Geld für neue Spieler aus. (AP / Martin Rickett)
Die Vereine haben insgesamt 12 Tausend neue Spieler gekauft. Auch das ist ein Rekord. Das steht in einem Bericht von dem Welt-Fußball-Verband FIFA.
Vereine aus England haben am meisten Geld bezahlt. Sie haben auch viele Spieler aus der Bundes-Liga gekauft.
Der Verein Newcastle United hat zum Beispiel den Stürmer Nick Woltemade gekauft. Newcastle hat für Woltemade 90 Millionen Euro an den Verein VfB Stuttgart bezahlt.
Auch im Frauen-Fußball gab es im Sommer Transfer-Rekorde. DIe Vereine haben 10,5 Millionen Euro für neue Spielerinnen ausgegeben.
Einige Fans finden die neuen Rekorde nicht gut. Sie sagen: Das viele Geld macht den Fußball kaputt.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Fußball-Bundes-Liga

    Die Bundes-Liga ist der wichtigste Wettbewerb im deutschen Fußball. In der Bundes-Liga von den Männern spielen 18 Mannschaften. In der Bundes-Liga von den Frauen spielen 12 Teams. Es sind die besten Fußball-Teams in Deutschland. Wer ein Jahr lang am besten gespielt hat, wird Deutscher Meister.

  • Verein

    Ein Verein ist ein Zusammen-Schluss von Menschen. Diese Menschen haben ein gemeinsames Ziel. Sie wollen zum Beispiel zusammen Sport oder Musik machen. Dafür haben sie einen Sport-Verein oder einen Musik-Verein gegründet. Es gibt auch Natur-Schutz-Vereine und Selbst-Hilfe-Vereine. In Deutschland gibt es eine Liste mit allen Vereinen.

  • FIFA

    Die FIFA ist der internationale Verein für den Fußball. Man kann auch Welt-Fußball-Verband dazu sagen. Die Zentrale von der FIFA ist in der Stadt Zürich in dem Land Schweiz. Die FIFA organisiert die Welt-Meisterschaften im Fußball. Sie entscheidet auch, in welchen Fernseh-Sendern die Welt-Meisterschaft zu sehen ist. Die FIFA verdient durch die WM und durch Werbung viel Geld.

  • England

    England ist der größte Teil von dem Land Groß-Britannien. Die anderen Teile von Groß-Britannien heißen Schottland, Wales und Nord-Irland. Die meisten Menschen dort sprechen Englisch. Die Stadt London ist die Haupt-Stadt von England und auch die Haupt-Stadt von Groß-Britannien. Man sagt auch oft England, wenn man ganz Groß-Britannien meint.

zum Wörter-Buch