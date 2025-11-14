Altes Lied von Reinhard Mey nach Film über Rapper Haftbefehl in den Charts

Ein Foto von Reinhard Mey aus dem Jahr 2018. (IMAGO / Funke Foto Services / Joachim Kleine-Bxning )

Der Film heißt "Babo". Dafür wurde der bekannte deutsche Rapper Haftbefehl mit Kameras begleitet. Es geht auch um seine Drogen-Sucht. Den Film über Haftbefehl haben sehr viele Menschen gesehen.

In dem Film wird an einer Stelle das Lied "In meinem Garten" von Reinhard Mey gespielt. Haftbefehl singt das Lied mit. Reinhard Mey hat "In meinem Garten" vor 55 Jahren geschrieben. Jetzt ist es zum 1. Mal in den Charts. Es ist auf Platz 15. Für Reinhard Mey ist es ein Rekord. Er hatte noch nie ein Lied, das so hoch in den Charts war.

Seit der Veröffentlichung von dem Film sind auch 12 Lieder von Haftbefehl in den Charts.