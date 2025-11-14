Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Altes Lied von Reinhard Mey nach Film über Rapper Haftbefehl in den Charts

Reinhard Mey ist ein bekannter Lieder-Macher aus Deutschland. Er ist 82 Jahre alt. Jetzt ist sein altes Lied "In meinem Garten" in die Musik-Charts gekommen. In den Charts sind die Lieder, die in Deutschland gerade am meisten gehört werden. Der Grund ist ein Film über den Rapper Haftbefehl.

Reinhard Mey singt mit einer Gitarre in der Hand.
Ein Foto von Reinhard Mey aus dem Jahr 2018. (IMAGO / Funke Foto Services / Joachim Kleine-Bxning )
Der Film heißt "Babo". Dafür wurde der bekannte deutsche Rapper Haftbefehl mit Kameras begleitet. Es geht auch um seine Drogen-Sucht. Den Film über Haftbefehl haben sehr viele Menschen gesehen.
In dem Film wird an einer Stelle das Lied "In meinem Garten" von Reinhard Mey gespielt. Haftbefehl singt das Lied mit. Reinhard Mey hat "In meinem Garten" vor 55 Jahren geschrieben. Jetzt ist es zum 1. Mal in den Charts. Es ist auf Platz 15. Für Reinhard Mey ist es ein Rekord. Er hatte noch nie ein Lied, das so hoch in den Charts war.
Seit der Veröffentlichung von dem Film sind auch 12 Lieder von Haftbefehl in den Charts.
Wörter-Buch

  • Rapper

    Ein Rapper ist ein Musiker. Rap ist ein Musik-Stil. Es ist ein Sprech-Gesang. Das heißt: Rapper sprechen ihre Texte im Rhythmus von der Musik.

  • Charts

    Charts ist ein englisches Wort für Hit-Listen. In den Musik-Charts kann man zum Beispiel sehen, welche CDs und welche Lieder am erfolgreichsten sind. Die Musik-Firmen zählen genau, wie viele CDs sie verkaufen. Jede Woche gibt es dann neue Charts. Viele Menschen kaufen ihre Musik auch im Internet. Auch dafür gibt es Charts.

