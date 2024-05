Mehrere "Reichs-Bürger" stehen in Stuttgart vor Gericht. In dem Prozess geht es um den Plan für einen Umsturz. (dpa / Bernd Weißbrod)

Die "Reichs-Bürger" lehnen die deutschen Gesetze und Behörden ab. In Stuttgart sind jetzt 9 "Reichs-Bürger" angeklagt. Die Staats-Anwaltschaft sagt: Sie wollten die Macht in Deutschland an sich reißen. Und sie wollten einen neuen Staat gründen. Die "Reichs-Bürger" wollten Waffen dafür benutzen. Das nennt man auch: Umsturz oder Putsch.

Die 9 "Reichs-Bürger" wurden im Dezember 2022 festgenommen. Die Polizei hat damals viele Waffen bei der Gruppe gefunden. Das Gericht in Stuttgart muss jetzt entscheiden, ob die 9 Menschen schuldig sind.

Die "Reichs-Bürger" gehören zu einer größeren Gruppe. Insgesamt sind in der Gruppe 27 Menschen. Der Anführer der Gruppe heißt Heinrich Prinz Reuß. Die Gruppe wollte Reuß zum Chef von einem neuen Staat machen. Die anderen "Reichs-Bürger" aus der Gruppe kommen später vor Gericht. Die anderen Prozesse sind in Frankfurt am Main und München. Die 3 Prozesse werden viele Monate dauern.