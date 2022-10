Red-Bull-Chef ist gestorben

Der Chef von dem Unternehmen "Red Bull", Dietrich Mateschitz. (IMAGO / Nordphoto / IMAGO / nordphoto GmbH / Bratic)

Mateschitz ist 78 Jahre alt geworden. Er ist an Krebs gestorben. Er war der reichste Mann in Österreich. "Red Bull" kommt eigentlich von dem Kontinent Asien. Mateschitz hat das Getränk dann in Österreich hergestellt und "Red Bull" genannt. Viele Menschen hier trinken das gerne. Dadurch ist Mateschitz sehr reich geworden.

Mateschitz hat einen Fernsehsender gegründet. Er heißt "Servus TV". Mateschitz hat viele Sport-Vereine gekauft. Ihm gehörten Formel-1-Teams, die Auto-Rennen fahren. Er hat auch Eis-Hockey-Vereine gekauft. Und er hat auch Fußball-Vereine gekauft, zum Beispiel den RB Leizpig in Deutschland.