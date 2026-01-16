Nachrichten in
Fußball-Verein Real Madrid entlässt Trainer

Real Madrid ist ein berühmter Fußball-Verein aus dem Land Spanien. Der Verein hat jetzt seinen Trainer entlassen. Das war Xabi Alonso. Der Verein sagt: Wir haben zu viele Spiele verloren.

Xabi Alonso konzentriert sich vor dem Spiel. Er schaut ernst. Der Huntergrund von dem Bild ist ganz dunkel.
Das ist Xabi Alonso. Real Madrid hat ihn als Trainer entlassen. ( dpa / Pablo Garcia)
In der spanischen Fußball-Liga ist Real Madrid jetzt auf dem 2. Platz hinter dem Verein FC Barcelona. Die beiden Vereine kämpfen immer darum, wer besser ist. Real Madrid sucht nun einen neuen Trainer.
Xabi Alonso war früher ein bekannter spanischer Fußballer. Er hat für Real Madrid gespielt. Danach war er Spieler bei dem deutschen Verein Bayern München. Auch als Trainer hat Alonso in Deutschland gearbeitet. Er war Trainer von Bayer Leverkusen. Da war Alonso sehr erfolgreich: Leverkusen hat damals die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Wörter-Buch

  • Spanien

    Spanien ist ein Land in Europa. Es liegt in Süd-Europa. Die Hauptstadt von Spanien heißt Madrid. Die meisten Menschen in Spanien sprechen Spanisch. Spanien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • Trainer oder Trainerin

    Ein Trainer oder eine Trainerin ist so etwas wie ein Lehrer für Sportler. Der Trainer zeigt den Sportlern, wie sie besser werden können. Er übt mit ihnen den Sport. Beim Fußball entscheidet der Trainer oder die Trainerin auch, welche Spieler mitmachen dürfen.

  • Bayern München

    Der Fußball-Verein Bayern München ist einer der erfolgreichsten in Deutschland. Die Mannschaft ist schon sehr oft Deutscher Meister geworden. In Europa hat sie mehrmals die Champions League gewonnen.

