Fußball-Verein Real Madrid entlässt Trainer

Das ist Xabi Alonso. Real Madrid hat ihn als Trainer entlassen. ( dpa / Pablo Garcia)

In der spanischen Fußball-Liga ist Real Madrid jetzt auf dem 2. Platz hinter dem Verein FC Barcelona. Die beiden Vereine kämpfen immer darum, wer besser ist. Real Madrid sucht nun einen neuen Trainer.

Xabi Alonso war früher ein bekannter spanischer Fußballer. Er hat für Real Madrid gespielt. Danach war er Spieler bei dem deutschen Verein Bayern München. Auch als Trainer hat Alonso in Deutschland gearbeitet. Er war Trainer von Bayer Leverkusen. Da war Alonso sehr erfolgreich: Leverkusen hat damals die deutsche Meisterschaft gewonnen.