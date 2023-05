Ein Mann ist von der Polizei festgenommen worden. Er sitzt in einem Polizei-Auto und hat ein Tuch vor dem Gesicht. (picture alliance / dpa / Alex Talash)

Insgesamt hat die Polizei 150 Menschen verhaftet. Davon hat sie 30 Menschen in Deutschland verhaftet. Die Polizei hat auch Wohnungen, Büros und Lokale durchsucht. In Deutschland gab es Durchsuchungen in den Bundes-Ländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Saarland und Thüringen.

Die Polizei hat in den Gebäuden auch Drogen gefunden. Und die Polizei hat aus den Wohnungen und Büros auch Computer und viele Papiere mitgenommen. Vielleicht steht darin, wo die Mafia die Drogen her hat. Oder wie viel Geld sie mit den Drogen verdient hat. Das Geld soll die Mafia dann "gewaschen" haben. Das heißt, die Mafia sagt: Das Geld haben wir mit normalen Geschäften verdient. Das ist aber gelogen.