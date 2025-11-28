Razzia bei jungen Leuten wegen Mails mit Bomben-Drohungen

Die Polizei hat die Wohnungen von 4 jungen Leuten durchsucht. Sie sollen Mails mit Bomben-Drohungen verschickt haben. (Rolf Vennenbernd / dpa )

Die Polizei sagt: 2 von den Verdächtigen sind jünger als 18. Wegen der Bomben-Drohungen hatte es mehrere hundert große Einsätze von der Polizei gegeben. Einkaufs-Zentren mussten geräumt werden. Das heißt: Alle Menschen mussten die Einkaufs-Zentren verlassen. Bahnhöfe wurden gesperrt. Schulen mussten für kurze Zeit schließen.

Die Polizei sagt: Die 4 jungen Leute wollten keine Bomben explodieren lassen. Sie wollten nur damit drohen. Die Polizei sagt aber auch: Trotzdem nehmen wir solche Drohungen immer ernst. Die jungen Leute wollten mit ihren Mails vor allem vielen Menschen Angst machen, zum Beispiel Schülern und Schülerinnen. Sie wollten, dass es große Polizei-Einsätze gibt. Die Einsätze haben sehr viel Geld gekostet.