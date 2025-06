In Frankreich ist bald an vielen Stellen das Rauchen verboten

Das Rauchen am Strand ist in dem Land Frankreich bald verboten. (imago images / CTK Photo / Klatka Grzegorz via www.imago-images.de)

Die Menschen dürfen zum Beispiel an Stränden und in Parks nicht mehr rauchen. Sie dürfen auch an Bus-Haltestellen nicht mehr rauchen. Und auf Sport-Plätzen. Das Rauch-Verbot gilt außerdem in der Nähe von Schulen und Kindergärten.

Wer dort trotzdem raucht, muss 135 Euro Strafe zahlen. Das Verbot gilt nur für öffentliche Plätze. Zu Hause dürfen die Menschen weiter rauchen.

Die Regierung von Frankreich sagt: Mit dem Rauch-Verbot wollen wir die Kinder besser schützen. Kinder haben ein Recht auf saubere Luft.

Die Parteien SPD und Grüne finden das Rauch-Verbot in Frankreich gut. Sie sagen: Auch in Deutschland sollte es so ein Verbot geben.