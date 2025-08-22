Mehrere Fußball-Spieler rassistisch beleidigt

Kelsey Owusu von Rot-Weiss Essen ist rassistisch beleidigt worden. (picture alliance / dpa / Revierfoto)

Ein Rassismus-Opfer ist der Spieler Kelsey Owusu. Er spielt für den Verein Rot-Weiß Essen. Seine Mannschaft hat gegen Borussia Dortmund gespielt. Kelsey Owusu hat einen Spieler von Dortmund schlimm gefoult. Viele Menschen haben deshalb Kelsey Owusu im Internet rassistisch beleidigt. Sie haben sich über seine Haut-Farbe lustig gemacht. Kelsey Owusu ist schwarz.

Auch der Spieler Christopher Antwi-Adjei von Schalke 04 wurde rassistisch beleidigt. Seine Mannschaft hat gegen den Verein Lok Leipzig gespielt. Und es gab noch mehr Rassismus: Zum Beispiel gegen den deutschen National-Spieler Nadiem Amiri. Er spielt bei dem Verein FSV Mainz 05. Die Polizei ermittelt wegen den Vorfällen.

Es gibt viel Kritik an den rassitischen Fußball-Fans. Zum Beispiel vom Chef vom Welt-Fußball-Verband. Er heißt Gianni Infantino. Er sagt: Die rassistischen Beleidigungen sind entsetzlich. Deshalb hat er entschieden: Wir werden den Deutschen Fußball-Bund genauer beobachten. Der Fußball-Bund muss genug dafür tun, dass so etwas nicht passiert.

Der Deutsche Fußball-Bund sagt selbst: Wir sind gegen Rassismus und Hass.