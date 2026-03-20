Die islamische Fasten-Zeit ist zu Ende

Der Ramadan endet mit einem großen Fest. Es gibt viele Süßigkeiten. (dpa / Eman Helal)

Der Ramadan dauert 30 Tage. In dieser Zeit essen und trinken gläubige Muslime tagsüber nichts. Nur vor dem Sonnen-Aufgang und nach dem Sonnen-Untergang ist das Essen und Trinken erlaubt. Das ist für die Menschen sehr anstrengend. Kinder, Schwangere und Kranke sollen deshalb nicht fasten.

Wenn der Ramadan zu Ende ist, beten die gläubigen Muslime in einer Moschee. Danach treffen sie sich mit ihrer Familie und mit ihren Freunden. Oft gibt es ein großes Fest-Essen. Das Fest dauert 3 Tage lang. Die Kinder bekommen Geschenke und Süßigkeiten. Deswegen sagen manche zu dem Fest auch Zucker-Fest.