Raketen-Teile bilden Feuer-Spur über Deutschland

Über Dresden waren die verglühenden Teile gut zu erkennen. (-- / NEWS5 / dpa / --)

Wenn etwas aus dem Welt-Raum in Richtung Erde fliegt, fliegt es zuerst in die Luft-Hülle um die Erde. Dabei werden die Teile so heiß, dass sie verbrennen. Selbst Metall-Teile können sich auflösen. Das nennt man verglühen.

Viele Menschen haben in der Nacht bei der Polizei angerufen. Denn die Feuer-Spur sah ganz anders aus als bei einer Stern-Schnuppe.

Die brennenden Teile waren wahrscheinlich von einer Rakete von der Firma SpaceX. So eine Rakete ist nämlich kurz vorher gestartet. Diese Rakete hat Satelliten ins Welt-All gebracht.