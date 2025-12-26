Wichtige Auto-Bahn-Brücke neu gebaut

Die Rahmede-Tal-Brücke wurde neu gebaut. Das ist ein Bild von den Bau-Arbeiten. (picture alliance / Snowfield Photography)

In dem Jahr 2021 haben Fach-Leute die Brücke überprüft. Sie haben Schäden festgestellt. Die Brücke war nicht mehr sicher. Sie wurde gesperrt.

Viele Autos und Last-Wagen mussten deshalb einen großen Umweg fahren. Der Umweg ging durch viele Orte. Für die Bewohner war der Verkehr schlimm.

Die Sperrung von der Brücke war aber auch für Unternehmen schlecht. Denn die Waren in den Last-Wagen kamen wegen dem Umweg später an.

Politiker haben damals gesagt: Die Brücke muss sehr schnell neu gebaut werden. Das hat geklappt. Am 22. Dezember war die Eröffnung von der neuen Brücke. Das war sogar früher als geplant. Ganz fertig ist die Brücke aber noch nicht. Alle Fahr-Bahnen sollen in 2 Jahren fertig sein.