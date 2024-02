Israel hat die Stadt Rafah im Gaza-Streifen schon aus der Luft angegriffen. (Abed Rahim Khatib/dpa)

Israel kämpft seit 4 Monaten im Gaza-Streifen gegen die Terror-Organisation Hamas.

Die Hamas hat noch mehr als 100 Geiseln aus Israel in ihrer Gewalt. Die Terroristen haben sie am 7. Oktober entführt. An dem Tag haben sie Israel überfallen. Dabei haben sie mehr als 1.100 Menschen getötet. Die Hamas hat gesagt: Wir lassen alle Geiseln frei. Aber nur, wenn Israel dafür palästinensische Gefangene aus den Gefängnissen frei lässt. Und Israel muss mit dem Krieg im Gaza-Streifen für mehrere Monate aufhören.

Aber Israel will das nicht. Israel will mit seinen Soldaten bald die Stadt Rafah angreifen. Dorthin sind Hundert-Tausende Menschen aus anderen Teilen von dem Gaza-Streifen geflüchtet. Viele machen sich große Sorgen um diese Menschen. Die Vereinten Nationen sagen: Wenn Israel die Stadt Rafah angreift, wäre das eine Katastrophe.

Die Außen-Ministerin von Deutschland heißt Annalena Baerbock. Auch sie sagt: Die Stadt Rafah anzugreifen, ist nicht richtig.

Die Hamas sagt: In dem Krieg sind jetzt schon mehr als 27.000 Menschen im Gaza-Streifen getötet worden. Es ist aber nicht klar, ob diese Zahlen stimmen.