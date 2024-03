In diesem Haus in Berlin hat die Polizei Daniela Klette entdeckt und festgenommen. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Daniela Klette war Mitglied von der Terror-Gruppe RAF. Das steht für "Rote Armee Fraktion". Die RAF wurde 1970 gegründet. Es gab sie bis 1998. Sie war links-extrem. Das heißt: Sie war gegen die Regierung und gegen das Wirtschafts-System von Deutschland. Mitglieder von der RAF haben viele Verbrechen begangen. Sie haben zum Beispiel Menschen entführt und getötet. Daniela Klette war nicht von Anfang an Mitglied von der RAF.

Die Polizei sagt: Klette hat auch nach dem Ende von der RAF noch Verbrechen begangen. Sie hat Geld-Transporter überfallen. Denn sie brauchte Geld. Sie hat dabei mit 2 Männern zusammen gearbeitet. Die beiden Männer werden noch gesucht.

Klette ist heute 65 Jahre alt. Sie hat sich 30 Jahre lang versteckt. Sie hat sich auch einen anderen Namen gegeben. In ihrer Wohnung in Berlin hat die Polizei Waffen und eine Granate gefunden. Klette ist jetzt in Untersuchungs-Haft.