Räumung von dem Dorf Lützerath hat begonnen

Polizisten tragen in Lützerath einen Demonstranten fort. (Federico Gambarini/dpa)

Die Firma RWE will die Braun-Kohle in dem Gebiet abbaggern. RWE sagt: Wir brauchen auch die Kohle unter Lützerath. Deshalb müssen alle Häuser in dem Dorf abgerissen werden.

Klima-Schutz-Aktivistinnen und Aktivisten protestieren schon lange dagegen. Sie sagen: Es ist falsch, dass ein Dorf für umwelt-schädliche Kohle zerstört wird. Und sie sagen: Deutschland braucht die Kohle nicht, um Strom herzustellen. Einige Aktivistinnen und Aktivisten haben das Dorf besetzt. Das bedeutet: Sie wohnen in den verlassenen Häusern. Und sie haben Baum-Häuser und Barrikaden gebaut.

Die Politik hat entschieden: RWE darf die Kohle unter Lützerath abbaggern. Auch Gerichte haben gesagt: RWE darf das Dorf abreißen. Deshalb hat die Polizei damit angefangen, Lützerath zu räumen. Das bedeutet: Polizistinnen und Polizisten räumen die Barrikaden weg. Wenn die Menschen nicht freiwillig gehen, bringt die Polizei sie weg. Wenn es nötig ist, auch mit Gewalt.

Die Polizei sagt: Es wird mehrere Wochen dauern, bis wir das ganze Dorf geräumt haben. Die Umwelt-Aktivistinnen und Aktivisten haben angekündigt: Wir gehen nicht weg.