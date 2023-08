Nach dem Putsch im Niger sind viele Politikerinnen und Politik besorgt um die Sicherheit in dem Land. (AP / Fatahoulaye Hassane Midou)

Niger hatte bis zu dem Putsch einen Präsidenten. Er heißt Mohamed Bazoum. Er hat 2021 die Wahl gewonnen. Bei dem Putsch haben Chefs von dem Militär gesagt: Bazoum ist jetzt nicht mehr Präsident. Sie haben auch gesagt: Wir haben einen neuen Chef für Niger. Er heißt Omar Tchiani und ist ein Militär-General.

In anderen Ländern gibt es viel Kritik an dem Putsch. Viele Politiker sagen: Das ist gegen die Demokratie. Viele machen sich Sorgen um die Sicherheit in Niger und den Nachbar-Ländern.

In West-Afrika gibt es eine Organisation von mehreren Staaten. Die Organisation heißt ECOWAS. Die Chefs von ECOWAS sagen: Das Militär im Niger muss den Putsch beenden. Das Militär muss die Macht wieder an den Präsidenten zurückgeben. Die ECOWAS hat Strafen gegen die neuen Militär-Chefs beschlossen. Die ECOWAS droht auch damit, Soldaten in den Niger zu schicken.

Im Niger sind noch viele Menschen aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Frankreich. Die französische Regierung hat gesagt: Wir bringen unsere Bürgerinnen und Bürger mit Flugzeugen in Sicherheit. In den Flugzeugen durften auch Deutsche mitfliegen. Auch die Bundes-Wehr hat inzwischen Menschen aus dem Niger mit einem Flugzeug in Sicherheit gebracht.