Fußball-EM auch im Freien zu sehen

Die Fußball-Europa-Meisterschaft soll auch im Freien zu sehen sein. Die Bundes-Regierung will die Regeln für den Lärm-Schutz ändern. (picture alliance / Daniel Kubirski )

Viele Menschen schauen sich die EM-Spiele zuhause am Fernseher an. Andere wollen die Spiele lieber zusammen mit Freunden auf öffentlichen Plätzen oder im Park sehen. Das nennt man Public Viewing.

Public Viewing am Abend kann für die Nachbarn sehr laut werden. Die Bundes-Regierung will das Public-Viewing trotzdem erlauben, auch nach 22 Uhr. Denn die Fußball-EM dauert nur 4 Wochen. Sie ist in verschiedenen Städten in Deutschland.

Die Bundes-Länder müssen den Ausnahmen vom Lärm-Schutz noch zustimmen. Auch bei den Europa-Meisterschaften in den Jahren 2008 und 2016 gab es schon Public Viewing am späten Abend.