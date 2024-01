In Deutschland können immer mehr Menschen nicht arbeiten, weil sie psychisch krank sind. (imago images / Eibner)

Das Bundes-Arbeits-Ministerium hat gesagt: Im Jahr 2022 haben psychisch kranke Menschen insgesamt an 132 Millionen Arbeits-Tagen gefehlt. Im Jahr 2021 waren es noch 126 Millionen Arbeitstage.

Das Arbeits-Ministerium sagt: Für viele Menschen ist die Belastung in ihrem Job zu groß. In Alten-Pflege-Heimen, in Kranken-Häusern, in Schulen und in Kitas gab es besonders viele Menschen, die wegen psychischer Krankheiten nicht arbeiten können.