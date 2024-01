Der Internationale Gerichts-Hof prüft eine Klage gegen das Land Israel. Zu sehen sind die Richterinnen und Richter. (Patrick Post/AP/dpa)

Völker-Mord bedeutet: Jemand will eine bestimmte Gruppe von Menschen vernichten. Die Vereinten Nationen haben 1951 beschlossen: Völker-Mord ist ein Verbrechen.

Der Internationale Gerichts-Hof ist in der Stadt Den Haag in den Niederlanden. In dem Prozess geht es um den Krieg im Nahen Osten. Die Terror-Organisation Hamas hat Israel im Oktober überfallen. Die Hamas hat mehr als 1.200 Menschen getötet und mehr als 200 Menschen entführt. Als Reaktion greift das israelische Militär seitdem die Hamas im Gaza-Streifen an.

Die Hamas sagt: Israel hat inzwischen mehr als 23.000 Menschen getötet. Süd-Afrika sagt: Die Reaktion von Israel geht zu weit. Süd-Afrika sagt: Israel will die Palästinenser im Gaza-Streifen vernichten - und das ist ein Völker-Mord. Israel sagt: Unser Militär-Einsatz ist kein Völker-Mord. Wir haben das Recht, uns gegen die Hamas zu verteidigen.

Der israelische Regierungs-Chef heißt Benjamin Netanjahu. Auch er sagt: Wir kämpfen gegen die Hamas, nicht gegen die Palästinenser. Auch die USA sagen: Israels Militär-Einsatz ist kein Völker-Mord. Der amerikanische Außen-Minister heißt Anthony Blinken. Er sagt: Israel muss aber mehr tun, um die normale Bevölkerung im Gaza-Streifen zu schützen.