Auch in der Stadt Saarbrücken haben Menschen mit Behinderung protestiert. (picture alliance / BeckerBredel / BeckerBredel)

In vielen Städten gab es Veranstaltungen. Zum Beispiel in Berlin, Bremen und Dresden. Ein Kritik-Punkt: Es gibt zu viele Treppen-Stufen. Es sollte mehr Fahr-Stühle geben. Manchmal sind auch Schilder auf den Bahn-Höfen nicht gut zu erkennen. Die Schilder zeigen an, wann ein Bus oder ein Zug fährt. Man kann auch die Durchsagen nicht immer gut verstehen. Die Organisationen sagen: Menschen mit Behinderung sollten ohne Probleme zum Arzt, ins Restaurant oder ins Kino kommen können.

Ein weiteres Thema bei dem Protest-Tag: Wohnungen. Für Menschen mit Behinderungen ist es nicht leicht, eine günstige Wohnung zu finden. Auch das Angebot von Wohn-Gemeinschaften mit Betreuung könnte besser sein.

Der 5. Mai ist seit mehr als 30 Jahren der Protest-Tag für die Menschen mit Behinderungen. Aktionen gab es in allen Ländern in Europa.