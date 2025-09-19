Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Proteste gegen Israel bei Rad-Rennen Vuelta

Das größte Rad-Rennen in dem Land Spanien heißt Vuelta. In diesem Jahr hat es politische Proteste bei der Vuelta gegeben. Bei den Protesten ging es um das Land Israel.

Ein Demonstrant kippt Absperrungen um.
Demonstranten blockieren eine Straße bei dem Rad-Rennen Vuelta. (AP / Manu Fernandez)
Bei der Vuelta war eine Mannschaft aus Israel dabei. Die Menschen bei den Protesten haben gesagt: Israel soll bei der Vuelta nicht mitmachen. Denn Israel führt einen Krieg im Gaza-Streifen gegen die Palästinenser.
Israel sagt: Wir führen einen Krieg gegen die Terror-Organisation Hamas. Denn die Hamas hat vor 2 Jahren Israel angegriffen und viele Menschen getötet und Menschen als Geiseln genommen. Israel will die Hamas bekämpfen und die Geiseln aus dem Gaza-Streifen befreien. Viele Menschen sagen: Israel zerstört dabei den ganzen Gaza-Streifen. Und: Israel tötet sehr viele Palästinenser, die nicht von der Hamas sind. An vielen Orten auf der Welt gibt es deshalb immer mehr Proteste gegen Israel.
In Spanien haben vor allem bei der letzten Etappe von der Vuelta viele Menschen protestiert. Sie haben die Straßen in der Stadt Madrid blockiert. Die Rad-Sportler konnten dort dann nicht mehr fahren. Die Veranstalter von der Vuelta mussten die Etappe abbrechen. Die Etappe wurde nicht gezählt. Die Veranstalter haben dann Jonas Vingegaard aus dem Land Dänemark zum Sieger von der Vuelta erklärt.
Die spanische Regierung findet: Die Proteste gegen Israel sind gut. Sie sagt: Israel sollte im Moment nicht an internationalen Sport-Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Andere Politiker und Sport-Organisationen sagen: Sport darf nicht so politisch werden. Sonst müssen bald viele Sport-Wettbewerbe abgesagt werden.
Wörter-Buch

  • Spanien

    Spanien ist ein Land in Europa. Es liegt in Süd-Europa. Die Hauptstadt von Spanien heißt Madrid. Die meisten Menschen in Spanien sprechen Spanisch. Spanien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • Gaza-Streifen

    Der Gaza-Streifen ist ein kleines Küsten-Gebiet am Mittel-Meer. Der Gaza-Streifen liegt zwischen den Ländern Israel und Ägypten. Die Haupt-Stadt heißt Gaza-Stadt. Im Gaza-Streifen leben mehr als 2 Millionen Menschen. Sie heißen Palästinenser. Der Gaza-Streifen wird von der Organisation Hamas regiert. Die Hamas kämpft mit Gewalt für einen palästinensischen Staat und gegen den Staat Israel. Der Gaza-Streifen ist abhängig von Lebens-Mittel-Lieferungen aus dem Ausland. Israel und Ägypten kontrollieren die Grenzen. Seit 2023 ist Krieg im Gaza-Streifen. Israel und die Hamas greifen sich gegenseitig an. 10-tausende Zivilisten sind getötet worden. Der Gaza-Streifen ist weitgehend zerstört. Viele Menschen hungern.

  • Hamas

    Die Hamas ist eine palästinensische Organisation. Sie organisiert und kontrolliert seit Jahren das Leben von den Menschen im Gaza-Streifen. Die Hamas sagt: Wir folgen der Religion Islam. Sie sagt auch: Der jüdische Staat Israel muss weg. Denn Israel verhindert, dass die Palästinenser einen eigenen Staat bekommen. Die Hamas hat viele Anschläge gegen das Land Israel gemacht. Israel und andere Staaten sagen deshalb: Die Hamas ist eine Terror-Organisation. Am 7. Oktober 2023 hat die Hamas Israel überfallen. Sie hat 1.200 Menschen brutal ermordet. Sie hat auch mehr als 200 Menschen in den Gaza-Streifen verschleppt. Seitdem führt Israel Krieg im Gaza-Streifen. Die Vereinten Nationen sagen: Durch israelische Angriffe sind viele 10-tausend Menschen getötet worden. Außerdem lässt Israel keine Lebens-Mittel und Medikamente in den Gaza-Streifen. Viele Palästinenser hungern und sind vom Tod bedroht.

  • Palästinenser

    Die Palästinenser sind ein arabisch-sprechendes Volk im Nahen Osten. Sie haben keinen eigenen Staat. Sie leben in verschiedenen Ländern. Sie leben zum Beispiel in Jordanien, in Israel und im Libanon. Die meisten Palästinenser leben aber in den Gebieten West-Jordan-Land und Gaza-Streifen. Palästinensische Politiker dürfen dort mitbestimmen. Aber auch Israel hat viel Macht in den Gebieten. Israelische Soldaten kontrollieren zum Beispiel, welche Menschen und welche Waren in das West-Jordan-Land und in den Gaza-Streifen kommen. Inzwischen leben auch viele Menschen aus Israel im West-Jordan-Land. Die Palästinenser sagen: Diese Menschen nehmen uns unser Land weg. Lange haben Palästinenser in Gebieten gelebt, die heute zu Israel gehören. Die Palästinenser wurden von dort vertrieben, als die Juden einen eigenen Staat bekamen. Das war nach dem 2. Welt-Krieg. Seitdem gab es immer wieder Konflikte zwischen Israel und den Palästinensern. Denn die Palästinenser wollen endlich einen eigenen Staat.

  • Israel

    Israel ist ein Land im Nahen Osten. Es liegt am Mittel-Meer. Die Hauptstadt von Israel ist Jerusalem. Die meisten Menschen in Israel sprechen Hebräisch oder Arabisch. Die Religion des Staates Israel ist das Judentum. Aber auch Muslime und Christen leben in Israel. Mit seinen Nachbar-Ländern hat Israel schon lange Streit. Diesen Streit nennt man den Nahost-Konflikt. Dabei geht es darum, wem das Land gehört.

