Demonstranten blockieren eine Straße bei dem Rad-Rennen Vuelta. (AP / Manu Fernandez)

Bei der Vuelta war eine Mannschaft aus Israel dabei. Die Menschen bei den Protesten haben gesagt: Israel soll bei der Vuelta nicht mitmachen. Denn Israel führt einen Krieg im Gaza-Streifen gegen die Palästinenser.

Israel sagt: Wir führen einen Krieg gegen die Terror-Organisation Hamas. Denn die Hamas hat vor 2 Jahren Israel angegriffen und viele Menschen getötet und Menschen als Geiseln genommen. Israel will die Hamas bekämpfen und die Geiseln aus dem Gaza-Streifen befreien. Viele Menschen sagen: Israel zerstört dabei den ganzen Gaza-Streifen. Und: Israel tötet sehr viele Palästinenser, die nicht von der Hamas sind. An vielen Orten auf der Welt gibt es deshalb immer mehr Proteste gegen Israel.

In Spanien haben vor allem bei der letzten Etappe von der Vuelta viele Menschen protestiert. Sie haben die Straßen in der Stadt Madrid blockiert. Die Rad-Sportler konnten dort dann nicht mehr fahren. Die Veranstalter von der Vuelta mussten die Etappe abbrechen. Die Etappe wurde nicht gezählt. Die Veranstalter haben dann Jonas Vingegaard aus dem Land Dänemark zum Sieger von der Vuelta erklärt.

Die spanische Regierung findet: Die Proteste gegen Israel sind gut. Sie sagt: Israel sollte im Moment nicht an internationalen Sport-Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Andere Politiker und Sport-Organisationen sagen: Sport darf nicht so politisch werden. Sonst müssen bald viele Sport-Wettbewerbe abgesagt werden.