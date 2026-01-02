Proteste im Iran wegen Wirtschafts-Krise

Im Iran haben vielen Menschen demonstriert. Grund ist vor allem die Wirtschafts-Krise in dem Land. (AFP / HANDOUT)

Die Proteste haben in der Haupt-Stadt Teheran begonnen. Erst haben vor allem Händler demonstriert. Sie haben zum Beispiel ihre Läden geschlossen. Danach haben auch Studenten und Studentinnen bei den Protesten mitgemacht. Auch in anderen Städten hat es Demonstrationen gegeben. Die Polizei geht hart gegen die Proteste vor. Es gab Gewalt und Festnahmen.

Zu den Demonstrationen muss man wissen: Der iranischen Wirtschaft geht es seit Jahren schlecht. Das Geld ist immer weniger wert. Die Preise für Lebens-Mittel und viele andere Dinge sind stark gestiegen.

Viele Menschen sind schon lange sehr unzufrieden mit der Regierung. Sie wollen mehr Freiheit. Denn im Iran sind viele Dinge verboten, und es gibt strenge Vorschriften. Vor allem Frauen haben in den letzten Jahren immer wieder demonstriert. Viele tragen aus Protest kein Kopf-Tuch mehr, obwohl sie das eigentlich müssen.