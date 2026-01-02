Nachrichten in
Proteste im Iran wegen Wirtschafts-Krise

In dem Land Iran gibt es Proteste. Am Anfang ging es den Menschen dabei vor allem um die schlechte Lage der Wirtschaft. Später hat es dann immer mehr Kritik an der Regierung gegeben.

Das Foto zeigt Laden-Besitzer und Händler. Sie demonstrieren auf einer großen Straße in der iranischen Haupt-Stadt Teheran.
Im Iran haben vielen Menschen demonstriert. Grund ist vor allem die Wirtschafts-Krise in dem Land. (AFP / HANDOUT)
Die Proteste haben in der Haupt-Stadt Teheran begonnen. Erst haben vor allem Händler demonstriert. Sie haben zum Beispiel ihre Läden geschlossen. Danach haben auch Studenten und Studentinnen bei den Protesten mitgemacht. Auch in anderen Städten hat es Demonstrationen gegeben. Die Polizei geht hart gegen die Proteste vor. Es gab Gewalt und Festnahmen.
Zu den Demonstrationen muss man wissen: Der iranischen Wirtschaft geht es seit Jahren schlecht. Das Geld ist immer weniger wert. Die Preise für Lebens-Mittel und viele andere Dinge sind stark gestiegen.
Viele Menschen sind schon lange sehr unzufrieden mit der Regierung. Sie wollen mehr Freiheit. Denn im Iran sind viele Dinge verboten, und es gibt strenge Vorschriften. Vor allem Frauen haben in den letzten Jahren immer wieder demonstriert. Viele tragen aus Protest kein Kopf-Tuch mehr, obwohl sie das eigentlich müssen.
Wörter-Buch

  • Iran

    Der Iran ist ein Land in Asien. Die Hauptstadt heißt Teheran. Die meisten Menschen im Iran sprechen Persisch. Früher hieß das Land auch Persien. Die meisten Iraner sind Muslime. Das Land nennt sich selbst "Islamische Republik Iran". Im Iran leben ungefähr so viele Menschen wie in Deutschland.

  • Hijab

    Der Hijab ist ein besonderes Kopf-Tuch für Frauen. Der Hijab bedeckt die Haare, die Ohren, den Hals und die Schultern. Manche muslimische Frauen tragen einen Hijab. In manchen Ländern mit der Religion Islam gibt es ein Gesetz darüber. Das Gesetz sagt, dass alle Frauen einen Hijab tragen müssen.

