Proteste gegen neue Jugend-Organisation von der Partei AfD

Proteste gegen die AfD-Jugend-Organisation in der Stadt Gießen (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Das Treffen von der AfD war in einer Messe-Halle in Gießen. Demonstranten haben die Straßen zu der Messe-Halle blockiert. Deswegen kamen viele AfD-Mitglieder zu spät zu dem Treffen.

Die neue Jugend-Organisation von der AfD heißt "Generation Deutschland". Der Vorsitzende ist Jean-Pascal Hohm. Er ist ein AfD-Politiker aus dem Bundes-Land Brandenburg. Er ist 28 Jahre alt. Der Verfassungs-Schutz sagt: Hohm ist rechts-extrem. Er ist zum Beispiel gegen Ausländer in Deutschland.

Die AfD hatte schon einmal eine Jugend-Organisation. Sie hieß "Junge Alternative". Der Verfassungs-Schutz hat gesagt: Die "Junge Alternative" ist rechts-extrem. Danach hat die AfD gesagt: Die "Junge Alternative" ist nicht mehr Teil von uns. Deswegen hat sich die Organisation aufgelöst.

Rund 25.000 Menschen haben gegen die AfD demonstriert. Der Protest war überwiegend friedlich. Es kam aber auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Polizei setzte Wasser-Werfer und Schlag-Stöcke ein. Mehrere Polizisten und Demonstranten wurden verletzt.