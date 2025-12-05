Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Proteste gegen neue Jugend-Organisation von der Partei AfD

In der Stadt Gießen haben sich junge Mitglieder von der Partei AfD getroffen. Sie haben eine neue Jugend-Organisation von der Partei gegründet. Dagegen hat es viel Protest gegeben. Tausende Menschen haben in Gießen demonstriert.

Eine Demonstrantin trägt ein Schild. Darauf steht "Hass ist keine Lösung". Neben ihr stehen noch viele andere Demonstranten.
Proteste gegen die AfD-Jugend-Organisation in der Stadt Gießen (picture alliance / dpa / Boris Roessler)
Das Treffen von der AfD war in einer Messe-Halle in Gießen. Demonstranten haben die Straßen zu der Messe-Halle blockiert. Deswegen kamen viele AfD-Mitglieder zu spät zu dem Treffen.
Die neue Jugend-Organisation von der AfD heißt "Generation Deutschland". Der Vorsitzende ist Jean-Pascal Hohm. Er ist ein AfD-Politiker aus dem Bundes-Land Brandenburg. Er ist 28 Jahre alt. Der Verfassungs-Schutz sagt: Hohm ist rechts-extrem. Er ist zum Beispiel gegen Ausländer in Deutschland.
Die AfD hatte schon einmal eine Jugend-Organisation. Sie hieß "Junge Alternative". Der Verfassungs-Schutz hat gesagt: Die "Junge Alternative" ist rechts-extrem. Danach hat die AfD gesagt: Die "Junge Alternative" ist nicht mehr Teil von uns. Deswegen hat sich die Organisation aufgelöst.
Rund 25.000 Menschen haben gegen die AfD demonstriert. Der Protest war überwiegend friedlich. Es kam aber auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Polizei setzte Wasser-Werfer und Schlag-Stöcke ein. Mehrere Polizisten und Demonstranten wurden verletzt.
Wörter-Buch

  • AfD

    Die AfD ist eine politische Partei in Deutschland. Die Abkürzung steht für: Alternative für Deutschland. Die AfD gibt es seit dem Jahr 2013. Im Jahr 2017 ist sie in den Bundestag gekommen. Am Anfang war die AfD vor allem gegen den Euro. Später hat sie vor allem gegen Flüchtlinge und gegen den Islam protestiert. Viele Politikerinnen und Politiker aus anderen Parteien finden das ausländer-feindlich. Deshalb wollen sie mit der AfD nicht zusammen-arbeiten.

  • Demonstration

    Bei einer Demonstration gehen viele Menschen zusammen auf die Straße. Sie wollen ihre Meinung sagen. Oft tragen sie Schilder oder bemalte Stoff-Bahnen. Darauf schreiben sie, was sie denken. Das kurze Wort für Demonstration heißt Demo. In Deutschland gibt es ein Grund-Recht: Alle Menschen dürfen demonstrieren - so lange sie sich dabei an die Gesetze halten. Das Grund-Recht heißt: Versammlungs-Freiheit.

  • Verfassungs-Schutz

    Mit dem Begriff Verfassungs-Schutz ist meistens das Bundes-Amt für Verfassungs-Schutz gemeint. Es ist in Köln, im Bundes-Land Nordrhein-Westfalen. Es ist ein deutscher Geheim-Dienst. Der Verfassungs-Schutz soll in Deutschland für Sicherheit sorgen. Der Verfassungs-Schutz überwacht Menschen, die gegen die Freiheit und gegen die Demokratie sind. Er sucht zum Beispiel nach Terroristen. Er ist dabei nur für das Inland zuständig, also für alles, was in Deutschland passiert. Der deutsche Geheim-Dienst für das Ausland ist der Bundes-Nachrichten-Dienst (kurz: BND).

  • rechts-extrem

    Rechts-Extreme wollen, dass nicht alle Menschen die gleichen Rechte haben. Sie denken zum Beispiel, dass Deutsche besser sind als Ausländer. Oder sie denken, Christen sind besser als Juden oder Muslime. Manche Rechts-Extreme sind gewalttätig. Sie greifen zum Beispiel Ausländer oder Menschen mit Behinderung an. In Deutschland gibt es mehrere rechts-extreme Parteien.

